За роботою поліцейських з березня стежитиме окрема інспекція

У Нацполіції у березні цього року з’явиться новий орган – головна інспекція, яка наглядатиме за роботою всієї системи поліції і аналізуватиме ефективність надання поліцейських послуг громадянам.

Голова Нацполіції Ігор Клименко пояснив доцільність створення підрозділу тим, що протягом минулого року розпочали майже 900 кримінальних проваджень за фактом пропозиції або надання неправомірної вигоди поліцейським і за вчинення протиправних дій щодо працівників поліції.

– На жаль, і в підрозділах поліції трапляються недобросовісні працівники, які своїми ганебними вчинками кидають тінь на колег. Якщо поліцейський порушив закон, то це негайне звільнення з поліції, а матеріали службових розслідувань невідкладно передаються до відповідних правоохоронних органів, – зазначив він.

За скоєння злочинів минулого року звільнили 142 поліцейських, а за порушення дисципліни – 371.

Водночас, за словами Клименка, протягом минулого року українські правоохоронці розкривали кожен другий злочин.

Загалом у 2020 році було відкрито 335 тис. кримінальних порушень. З них правоохоронці розкрили майже половину.

Також Нацполіції вдалося збільшити відсоток викриття тяжких злочинів, порівняно з 2019 роком.