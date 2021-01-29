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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція 29 січня

Пленарне засідання Верховної Ради у п’ятницю, 29 січня, почнеться з години запитань до уряду.

Верховна Рада

Депутати заслухають міністра соціальної політики Марину Лазебну, яка доповість про стан і проблеми реалізації закону України Про соціальну політику.

Загалом парламент планує розглянути понад 60 питань. Зокрема, у другому читанні нардепи розглянуть законопроект №4613, який повинен прискорити вакцинацію від коронавірусу в Україні.

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У першому читанні на розгляд запропоноване внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату.

Також депутати розглянуть проект постанови про премії Верховної Ради для найкращих учасників зовнішнього незалежного оцінювання і за найкращі результати навчання.

Закінчиться робочий день нардепів урочистим закриттям четвертої сесії Верховної Ради ІХ скликання і виконанням гімну.

П’ята сесія розпочнеться у лютому і триватиме до липня 2021 року.

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