Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ

МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон. До червоної зони перейшли Португалія, Ліван, Ізраїль та Іспанія.

До зеленої зони входять: Молдова, Мальдіви, Кувейт, Ботсвана, Малайзія, Боснія і Герцоговина, Вірменія, Туреччина, Норвегія, Болгарія, Греція та інші.

У червоній зоні залишаються: Чехія, Чорногорія, Словенія, США, Велика Британія, Ірландія, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Швеція, ОАЕ, Франція, Грузія та інші.

Україна і надалі залишається у зеленій зоні поширення коронавірусу.

Загалом у переліку значиться 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я.

У США оновили правила в’їзду. Головним у списку нових правил залишається негативний тест на Covid-19, який повинен бути зроблений не раніше, ніж 72 години до подорожі. Його потрібно буде зробити для усіх туристів віком від двох років.

Окрім того, потрібно мати офіційне підтвердження одужання від сімейного лікаря у разі, якщо турист хворів на коронавірус. Після прибуття до країни потрібно буде пройти повторний тест на коронавірус, а семиденна самоізоляції обов’язкова.