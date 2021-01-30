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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

39% українців готові робити щеплення: Степанов про вакцинацію проти Covid-19

В Україні тільки 39% громадян готові до безкоштовної вакцинації проти коронавірусу.

Максим Степанов

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі Свободи слова Савіка Шустера.

Він зазначив, що серед медиків, які працюють з коронавірусними хворими, і входять до першого етапу вакцинації тільки 38% готові до вакцинації.

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Серед усього населення країни, яке може отримати безкоштовну вакцину тільки 39% готові робити щеплення.

За його словами, така ситуація склалася через те, що питання вакцинації коментують все підряд.

– Я лікар за освітою і не дозволяю коментувати ці питання. У нас існують відповідні експерти. Я точно можу сказати, що ми будемо вакцинуватися безпечною вакциною, яку допустять на ринок України, – заявив Степанов.

Також міністр зазначив, що в понеділок, 1 лютого, уряд розповість про нові домовленості щодо постачання вакцини проти Covid-19.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація проти коронавірусу може початися 15 лютого. Остаточну дату поки що не затвердили.

Домовленості про постачання вже є, а завадити старту вакцинації в Україні можуть тільки непередбачувані обставини. Якщо, наприклад, партія потрапить у ДТП або літак не вилетить через негоду.

Фото: УНІАН

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