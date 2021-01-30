Станом на 30 січня в Україні підтвердили 1 216 278 випадків коронавірусу.
За останню добу – 4 685 нових хворих.
За останній день вірус виявили у 200 дітей та 336 медпрацівників.
За добу захворіло 149 людей, за час пандемії – 22 628. Водночас одужало за день 11 317 осіб, загалом – 1 014 658 українців.
Протягом останнього дня здійснено 23 871 тестування методом ПЛР, за увесь час – 6 232 960.
Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях.
Коронавірус у регіонах
- Вінницька область – 241 випадок;
- Волинська область – 146 випадків;
- Дніпропетровська область – 335 випадків;
- Донецька область – 170 випадків;
- Житомирська область – 158 випадків;
- Закарпатська область – 245 випадків;
- Запорізька область – 220 випадків;
- Івано-Франківська область – 412 випадків;
- Київська область – 325 випадків;
- Кіровоградська область – 36 випадків;
- Луганська область – 108 випадків;
- Львівська область – 356 випадків;
- Миколаївська область – 84 випадки;
- Одеська область – 174 випадки;
- Полтавська область – 104 випадки;
- Рівненська область – 116 випадків;
- Сумська область – 77 випадків;
- Тернопільська область – 124 випадки;
- Харківська область – 280 випадків;
- Херсонська область – 52 випадки;
- Хмельницька область – 123 випадки;
- Черкаська область – 155 випадків;
- Чернівецька область – 186 випадків;
- Чернігівська область – 117 випадків.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу 29 січня, в Україні зафіксовано 1 211 593 випадки коронавірусу.
За добу кількість хворих збільшилася ще на 5 181 людину.
Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.