Станом на 30 січня в Україні підтвердили 1 216 278 випадків коронавірусу.

За останню добу – 4 685 нових хворих.

За останній день вірус виявили у 200 дітей та 336 медпрацівників.

За добу захворіло 149 людей, за час пандемії – 22 628. Водночас одужало за день 11 317 осіб, загалом – 1 014 658 українців.

Протягом останнього дня здійснено 23 871 тестування методом ПЛР, за увесь час – 6 232 960.

Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Коронавірус у регіонах

Вінницька область – 241 випадок;

Волинська область – 146 випадків;

Дніпропетровська область – 335 випадків;

Донецька область – 170 випадків;

Житомирська область – 158 випадків;

Закарпатська область – 245 випадків;

Запорізька область – 220 випадків;

Івано-Франківська область – 412 випадків;

Київська область – 325 випадків;

Кіровоградська область – 36 випадків;

Луганська область – 108 випадків;

Львівська область – 356 випадків;

Миколаївська область – 84 випадки;

Одеська область – 174 випадки;

Полтавська область – 104 випадки;

Рівненська область – 116 випадків;

Сумська область – 77 випадків;

Тернопільська область – 124 випадки;

Харківська область – 280 випадків;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 123 випадки;

Черкаська область – 155 випадків;

Чернівецька область – 186 випадків;

Чернігівська область – 117 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу 29 січня, в Україні зафіксовано 1 211 593 випадки коронавірусу.

За добу кількість хворих збільшилася ще на 5 181 людину.

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