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Факти / Україна
Людмила Грубнік |

4 685 випадків за добу: статистика коронавірусу в Україні 30 січня

Станом на 30 січня в Україні підтвердили 1 216 278 випадків коронавірусу.

женщина в маске

За останню добу – 4 685 нових хворих.

За останній день вірус виявили у 200 дітей та 336 медпрацівників.

За добу захворіло 149 людей, за час пандемії – 22 628. Водночас одужало за день 11 317 осіб, загалом – 1 014 658 українців.

Протягом останнього дня здійснено 23 871 тестування методом ПЛР, за увесь час – 6 232 960.

Найбільше нових випадків виявили в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях.

Коронавірус у регіонах

  • Вінницька область – 241 випадок;
  • Волинська область – 146 випадків;
  • Дніпропетровська область – 335 випадків;
  • Донецька область – 170 випадків;
  • Житомирська область – 158 випадків;
  • Закарпатська область – 245 випадків;
  • Запорізька область – 220 випадків;
  • Івано-Франківська область – 412 випадків;
  • Київська область – 325 випадків;
  • Кіровоградська область – 36 випадків;
  • Луганська область – 108 випадків;
  • Львівська область – 356 випадків;
  • Миколаївська область – 84 випадки;
  • Одеська область – 174 випадки;
  • Полтавська область – 104 випадки;
  • Рівненська область – 116 випадків;
  • Сумська область – 77 випадків;
  • Тернопільська область – 124 випадки;
  • Харківська область – 280 випадків;
  • Херсонська область – 52 випадки;
  • Хмельницька область – 123 випадки;
  • Черкаська область – 155 випадків;
  • Чернівецька область – 186 випадків;
  • Чернігівська область – 117 випадків.
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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу 29 січня, в Україні зафіксовано 1 211 593 випадки коронавірусу.

За добу кількість хворих збільшилася ще на 5 181 людину.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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