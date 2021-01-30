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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Доба на Донбасі: бойовики обстріляли позиції ЗСУ, є поранені

В зоні проведення Операції об’єднаних сил 30 січня бойовики здійснили обстріл, внаслідок якого зазнали поранення двоє українських бійців.

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Про це повідомили в Українській делегації для участі у Тристоронній контактній групі (ТГК). Обстріли здійснювалися районі Мар’їнки (населений пункт під Донецьком) близько 13.00.

– Двом військовослужбовцям ЗСУ надали медичну допомогу, стан стабільний, – зазначили в ТГК.

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Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела режим тиші, спрямувала відповідну ноту в СММ ОБСЄ.

В Оперативно-тактичному угруповання Схід додали, що збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний обстріл позицій українських бійців з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

29 січня на Донбасі у зоні проведення ООС російсько-окупаційні війська вчергове порушили режим припинення вогню, в результаті чого постраждали українські військові.

Вони використали безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер, бойовики скинули снаряд ВОГ-17 у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї.

Джерело: ТКГ

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