В зоні проведення Операції об’єднаних сил 30 січня бойовики здійснили обстріл, внаслідок якого зазнали поранення двоє українських бійців.

Про це повідомили в Українській делегації для участі у Тристоронній контактній групі (ТГК). Обстріли здійснювалися районі Мар’їнки (населений пункт під Донецьком) близько 13.00.

– Двом військовослужбовцям ЗСУ надали медичну допомогу, стан стабільний, – зазначили в ТГК.

Українська сторона СЦКК з використанням координаційного механізму ввела режим тиші, спрямувала відповідну ноту в СММ ОБСЄ.

В Оперативно-тактичному угруповання Схід додали, що збройні формування Російської Федерації відкрили прицільний обстріл позицій українських бійців з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

29 січня на Донбасі у зоні проведення ООС російсько-окупаційні війська вчергове порушили режим припинення вогню, в результаті чого постраждали українські військові.

Вони використали безпілотний літальний апарат типу квадрокоптер, бойовики скинули снаряд ВОГ-17 у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї.

Джерело: ТКГ