Ліквідація загроз в атомній енергетиці: Зеленський увів у дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №35/2021 та увів у дію рішення РНБО щодо заходів з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості.

Згідно з документом, у країні необхідно вжити низку заходів щодо регулювання роботи підприємств, які виробляють атомну енергетику, а також створити умови для безпечної ліквідації радіоактивних відходів.

Що треба зробити:

Кабмін протягом місяця має розробити та надати для затвердження Раді законопроект щодо механізмів забезпечення регулювальними потужностями під час уведення в експлуатацію об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел;

уряд має до 1 липня 2021 року подати законопроект про затвердження нової програми поводження з радіоактивними відходами;

Кабміну необхідно здійснити супровід у Раді законопроекту про статут охорони Нацгвардією ядерних установок, матеріалів, радіоактивних відходів;

варто вжити заходів щодо завершення будівництва та старту роботи першого пускового комплексу централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій;

до 1 квітня 2021 року затвердити концепцію програми розвитку атомно-промислового комплексу до 2026 року;

узгодити нормативно-правові акти, які регулюють цю сферу;

до 1 квітня 2021 року розробити інструменти стимулювання суб’єктів господарювання, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел.

Посилення відповідальності за брехню у деклараціях

27 січня Зеленський також підписав указ та увів у дію рішення РНБО щодо посилення відповідальності за недостовірне декларування та неподання декларації.

Детальніше про посилення відповідальності за неподання декларації читайте на Фактах ICTV.