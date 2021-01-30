PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Останнє слово за народом – Зеленський щодо закону про референдум

Президент України Володимир Зеленський відреагував на реакцію українців, які, він вважає, бояться закону Про народовладдя через всеукраїнський референдум, який Верховна Рада ухвалила 26 січня.

Зеленський

– Найбільше цього тижня вразило, як багато страху з’явилося в деяких політиків та їхніх “партійних” коментаторів від нашого закону про референдум. Зовсім не у суспільства, а саме в політиків, – зазначив Зеленський.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка