Президент України Володимир Зеленський відреагував на реакцію українців, які, він вважає, бояться закону Про народовладдя через всеукраїнський референдум, який Верховна Рада ухвалила 26 січня.

– Найбільше цього тижня вразило, як багато страху з’явилося в деяких політиків та їхніх “партійних” коментаторів від нашого закону про референдум. Зовсім не у суспільства, а саме в політиків, – зазначив Зеленський.