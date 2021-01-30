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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Спочатку Pfizer, потім AstraZeneca: які вакцини від Covid-19 отримає Україна

Україна отримає першу партію вакцини проти коронавірусу вже у середині лютого 2021 року. До країни доправлять 117 тис. доз речовини компанії Pfizer у рамках ініціативи COVAX.

Вакцинація

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Наша держава отримає вакцину у лютому 2021 року, які я і обіцяв раніше. Це результат тривалої і напруженої роботи команди Міністерства охорони здоров’я з глобальною ініціативою COVAX, – зазначив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Водночас на другу партію речовини варто очікувати з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року.

Тоді країна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

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Вакцинація проти коронавірусу

У МОЗ України розповіли, скільки українців планують вакцинувати під час першої хвилі імунізації.

Водночас у пріоритеті – громадяни, які перебувають у групі ризику.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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