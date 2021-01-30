Україна отримає першу партію вакцини проти коронавірусу вже у середині лютого 2021 року. До країни доправлять 117 тис. доз речовини компанії Pfizer у рамках ініціативи COVAX.
Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов.
– Наша держава отримає вакцину у лютому 2021 року, які я і обіцяв раніше. Це результат тривалої і напруженої роботи команди Міністерства охорони здоров’я з глобальною ініціативою COVAX, – зазначив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Водночас на другу партію речовини варто очікувати з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року.
Тоді країна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
Вакцинація проти коронавірусу
У МОЗ України розповіли, скільки українців планують вакцинувати під час першої хвилі імунізації.
Водночас у пріоритеті – громадяни, які перебувають у групі ризику.
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