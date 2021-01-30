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Факти / Україна
Ольга Тетеріна |

Ціну на розподіл газу знизили для 13 облгазів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знизила тарифи на розподіл газу для 13 компаній.

Ціну на розподіл газу знизили для 13 облгазів

Рішення ухвалили 30 січня під час засідання. У НКРЕКП зазначили, що рішення ухвалили, щоб не допустити соціальну напругу серед населення.

Максимальний тариф на послуги розподілу природного газу становитиме 1,79 грн за 1 м³ на місяць без ПДВ. Для цих компаній тариф встановлений від 1,66 грн до 1,79 грн за 1 м³.

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Тарифи переглянули для компаній:

  1. ПрАТ  Гадячгаз – 1,66
  2. АТ Закарпатгаз – 1,78
  3. АТ Івано-Франківськгаз – 1,79
  4. АТ Лубнигаз – 1,79
  5. ПрАТ Мелітопольгаз – 1,79
  6. АТ Миколаївгаз – 1,79
  7. АТ Полтавагаз – 1,78
  8. Ват Тернопільгаз – 1,79
  9. АТ  Тисменицягаз – 1,79
  10. ПрАТ Уманьгаз – 1,78
  11. АТ Харківгаз – 1.79
  12. ВАТ Чернівцігаз – 1.78
  13. ТОВ Газовик – 1,79

Ціна газу для населення на лютий

Газопостачальна компанія Нафтогаз України встановила ціну газу для населення на лютий у розмірі 6,86 грн за кубічний метр.

Для клієнтів, які оформили тарифний план Річний минулого року, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за м³, відповідно до умов договорів.

Джерело: НКРЕКП

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