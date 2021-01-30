Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знизила тарифи на розподіл газу для 13 компаній.

Рішення ухвалили 30 січня під час засідання. У НКРЕКП зазначили, що рішення ухвалили, щоб не допустити соціальну напругу серед населення.

Максимальний тариф на послуги розподілу природного газу становитиме 1,79 грн за 1 м³ на місяць без ПДВ. Для цих компаній тариф встановлений від 1,66 грн до 1,79 грн за 1 м³.

Тарифи переглянули для компаній:

ПрАТ Гадячгаз – 1,66 АТ Закарпатгаз – 1,78 АТ Івано-Франківськгаз – 1,79 АТ Лубнигаз – 1,79 ПрАТ Мелітопольгаз – 1,79 АТ Миколаївгаз – 1,79 АТ Полтавагаз – 1,78 Ват Тернопільгаз – 1,79 АТ Тисменицягаз – 1,79 ПрАТ Уманьгаз – 1,78 АТ Харківгаз – 1.79 ВАТ Чернівцігаз – 1.78 ТОВ Газовик – 1,79

Ціна газу для населення на лютий

Газопостачальна компанія Нафтогаз України встановила ціну газу для населення на лютий у розмірі 6,86 грн за кубічний метр.

Для клієнтів, які оформили тарифний план Річний минулого року, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за м³, відповідно до умов договорів.

Джерело: НКРЕКП