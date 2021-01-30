Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) знизила тарифи на розподіл газу для 13 компаній.
Рішення ухвалили 30 січня під час засідання. У НКРЕКП зазначили, що рішення ухвалили, щоб не допустити соціальну напругу серед населення.
Максимальний тариф на послуги розподілу природного газу становитиме 1,79 грн за 1 м³ на місяць без ПДВ. Для цих компаній тариф встановлений від 1,66 грн до 1,79 грн за 1 м³.
Тарифи переглянули для компаній:
- ПрАТ Гадячгаз – 1,66
- АТ Закарпатгаз – 1,78
- АТ Івано-Франківськгаз – 1,79
- АТ Лубнигаз – 1,79
- ПрАТ Мелітопольгаз – 1,79
- АТ Миколаївгаз – 1,79
- АТ Полтавагаз – 1,78
- Ват Тернопільгаз – 1,79
- АТ Тисменицягаз – 1,79
- ПрАТ Уманьгаз – 1,78
- АТ Харківгаз – 1.79
- ВАТ Чернівцігаз – 1.78
- ТОВ Газовик – 1,79
Ціна газу для населення на лютий
Газопостачальна компанія Нафтогаз України встановила ціну газу для населення на лютий у розмірі 6,86 грн за кубічний метр.
Для клієнтів, які оформили тарифний план Річний минулого року, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за м³, відповідно до умов договорів.
Джерело: НКРЕКП