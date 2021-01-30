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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубнік |

Зеленський заявив, що трішки злий на Трампа – інтерв’ю Axios

Очільник України Володимир Зеленський заявив, що трішки злий на колишнього президента США Дональда Трампа.

володимир зеленський

Лідер країни поспілкувався з журналістом програми Axios, яка виходить на американському телеканалі HBO.

Під час спілкування кореспондент поставив Зеленському запитання, чи злий він на Трампа.

Український президент відповів, що трішки.

Водночас поки невідомо, чому Зеленський так відповів і що він мав на увазі.

Повна версія інтерв’ю Зеленського має з’явитися у неділю, 31 січня.

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Реакція Зеленського на штурм Капітолія

Володимир Зеленський розкритикував штурм Капітолія у Вашингтоні прихильниками екс-президента США Дональда Трампа, який стався 6 січня 2021 року.

Він засудив дії мітингувальників, які зважилися на такий крок.

Детальніше про відносини між Україною та США читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Axios

Фото: Офіс президента

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