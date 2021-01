Очільник України Володимир Зеленський заявив, що трішки злий на колишнього президента США Дональда Трампа.

Лідер країни поспілкувався з журналістом програми Axios, яка виходить на американському телеканалі HBO.

Під час спілкування кореспондент поставив Зеленському запитання, чи злий він на Трампа.

Український президент відповів, що трішки.

Водночас поки невідомо, чому Зеленський так відповів і що він мав на увазі.

.@jonathanvswan: “I can see you’re angry with President Trump. Maybe a little bit, huh?”

Ukrainian President @ZelenskyyUa: “A little bit.” #AxiosonHBO is back! Watch the full interview this Sunday at 6 p.m. ET/PT on all HBO platforms. pic.twitter.com/KSvZYewK7H

— Axios (@axios) January 29, 2021