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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

215 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 31 січня коронавірус у Києві виявили ще у 215 осіб. Загалом у столиці підтвердили 128 389 випадків інфікування.

215 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

За добу померло 16 людей, за час пандемії коронавірус забрав життя 2 365 киян.

Одужало за добу 707 людей, загалом – 68 558 мешканців Києва.

Захворіли:

  • 117 жінок віком від 19 до 83 років;
  • 88 чоловіків віком від 18 до 86 рокiв;
  • 2 дівчинки 1 і 3 років та 8 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

До лікарень міста госпіталізували 26 пацієнтів.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дніпровському, Дарницькому та Святошинському районах Києва.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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