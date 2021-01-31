Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 31 січня коронавірус у Києві виявили ще у 215 осіб. Загалом у столиці підтвердили 128 389 випадків інфікування.
За добу померло 16 людей, за час пандемії коронавірус забрав життя 2 365 киян.
Одужало за добу 707 людей, загалом – 68 558 мешканців Києва.
Захворіли:
- 117 жінок віком від 19 до 83 років;
- 88 чоловіків віком від 18 до 86 рокiв;
- 2 дівчинки 1 і 3 років та 8 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.
До лікарень міста госпіталізували 26 пацієнтів.
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дніпровському, Дарницькому та Святошинському районах Києва.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.