Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 31 січня коронавірус у Києві виявили ще у 215 осіб. Загалом у столиці підтвердили 128 389 випадків інфікування.

За добу померло 16 людей, за час пандемії коронавірус забрав життя 2 365 киян.

Одужало за добу 707 людей, загалом – 68 558 мешканців Києва.

Захворіли:

117 жінок віком від 19 до 83 років;

88 чоловіків віком від 18 до 86 рокiв;

2 дівчинки 1 і 3 років та 8 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

До лікарень міста госпіталізували 26 пацієнтів.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Дніпровському, Дарницькому та Святошинському районах Києва.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: