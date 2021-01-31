Станом на 31 січня на коронавірус у світі захворіло вже 101 917 147 людей. За минулу добу кількість хворих збільшилась на 504 486 інфікованих.

Від початку пандемії через Covid-19 померли 2 205 515 хворих, за добу їхня кількість збільшилася ще на 13 449.

Найбільш складна ситуація з поширенням і смертністю від вірусу у Штатах. Тут конгресмен заразився коронавірусом після двох щеплень. Демократ Стівен Лінч захворів, хоча днями отримав другу дозу вакцини Pfizer.

Представники компанії Pfizer нагадали, що їхня вакцина не захищає від зараження Covid-19, однак ефективно бореться із серйозними симптомами.

Тим часом міністр охорони здоров’я Німеччини Йенс Шпан повідомив, що уряд вже замовив вакцини від Covid-19 на 2022 рік, щоб мати запас для збереження імунітету населення.

Він визнав, що початок кампанії вакцинації був важким, але основні постачальники вакцин – Moderna, Pfizer і AstraZeneca – зобов’язалися доставити наступні 5 млн доз в Німеччину до 22 лютого.

Водночас за словами премєр-міністра великї Британії Бориса Джонсона, вже понад 8 млн британців отримали першу дозу вакцини від коронавірусу.

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Коронавірус в Україні

31 січня коронавірус в Україні підтвердили у 3 177 людей, загальна кількість інфікованих становить 1 219 455.

Від початку епідемії від ускладнень, викликаних Covid-19, померли 22 707 хворих, за добу – 79. Загалом одужали 1 018 784 українці, за добу їхня кількість збільшилася ще на 4 126.

Найбільшу кількість підтверджених випадків 31 січня зареєстрували у Івано-Франківській (337), Закарпатській (217), Житомирській (205), Київській (193) областях і Києві (215).

Також сепаратистські ЗМІ повідомили, що на окупованих територіях Донецької області почалася вакцинація від коронавірусу російською вакциною Супутник V.

За словами ватажка “ДНР” Дениса Пушиліна, загалом отримали декілька тисяч доз вакцини, однак постачання Супутника V з РФ будуть регулярними.

Натомість офіційний Кремль не підтвердив постачання своєї вакцини на окуповані території України.