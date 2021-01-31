Станом на ранок неділі, 31 січня, в Україні виявили вже 1 219 455 випадків коронавірусу.
За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 3 177 осіб, з яких госпіталізували – 1 960.
Одужало ж за вчора понад 4,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 79.
За минулу добу було здійснено 19 тис. тестувань.
Загалом за весь час пандемії в Україні:
- одужало – 1 018 784;
- летальних випадків – 22 707.
Коронавірус в областях
- Київ – 215 випадків;
- Вінницька область – 123 випадки;
- Волинська область – 71 випадок;
- Дніпропетровська область – 189 випадків;
- Донецька область – 176 випадків;
- Житомирська область – 205 випадків;
- Закарпатська область – 217 випадків;
- Запорізька область – 56 випадків;
- Івано-Франківська область – 337 випадків;
- Київська область – 193 випадки;
- Кіровоградська область – 24 випадки;
- Луганська область – 25 випадків;
- Львівська область – 145 випадків;
- Миколаївська область – 146 випадків;
- Одеська область – 170 випадків;
- Полтавська область – 48 випадків;
- Рівненська область – 78 випадків;
- Сумська область – 121 випадок;
- Тернопільська область – 110 випадків;
- Харківська область – 192 випадки;
- Херсонська область – 54 випадки;
- Хмельницька область – 7 випадків
- Черкаська область – 59 випадків;
- Чернівецька область – 118 випадків;
- Чернігівська область – 98 випадків.
Адаптивний карантин
Жорсткий карантин (локдаун) в Україні тривав з 8 до 24 січня. Уряд, президент і парламент підтвердили, що вводити локдаун вдруге не знадобиться.
Станом на зараз у всіх областях країни було повернуто обмеження помаранчевої зони карантину.
Зокрема, під час дії адаптивного карантину припиняються усі масові заходи, де передбачено скупчення понад 20 осіб, робота фітнес-центрів, дитячих таборів тощо.
Згідно з рішенням Кабміну, обмеження помаранчевої зони в Україні триватимуть до 31 березня.