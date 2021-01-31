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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

В Україні 3 177 випадків коронавірусу за добу, кількість тестувань знизилась

Станом на ранок неділі, 31 січня, в Україні виявили вже 1 219 455 випадків коронавірусу.

мітинг лікарів в Черкасах

За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 3 177 осіб, з яких госпіталізували – 1 960.

Одужало ж за вчора понад 4,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 79.

За минулу добу було здійснено 19 тис. тестувань.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

  • одужало – 1 018 784;
  • летальних випадків – 22 707.

Коронавірус в областях

  • Київ – 215 випадків;
  • Вінницька область – 123 випадки;
  • Волинська область – 71 випадок;
  • Дніпропетровська область – 189 випадків;
  • Донецька область – 176 випадків;
  • Житомирська область – 205 випадків;
  • Закарпатська область – 217 випадків;
  • Запорізька область – 56 випадків;
  • Івано-Франківська область – 337 випадків;
  • Київська область – 193 випадки;
  • Кіровоградська область – 24 випадки;
  • Луганська область – 25 випадків;
  • Львівська область – 145 випадків;
  • Миколаївська область – 146 випадків;
  • Одеська область – 170 випадків;
  • Полтавська область – 48 випадків;
  • Рівненська область – 78 випадків;
  • Сумська область – 121 випадок;
  • Тернопільська область – 110 випадків;
  • Харківська область – 192 випадки;
  • Херсонська область – 54 випадки;
  • Хмельницька область – 7 випадків
  • Черкаська область – 59 випадків;
  • Чернівецька область – 118 випадків;
  • Чернігівська область – 98 випадків.

Адаптивний карантин

Жорсткий карантин (локдаун) в Україні тривав з 8 до 24 січня. Уряд, президент і парламент підтвердили, що вводити локдаун вдруге не знадобиться.

Станом на зараз у всіх областях країни було повернуто обмеження помаранчевої зони карантину.

Зокрема, під час дії адаптивного карантину припиняються усі масові заходи, де передбачено скупчення понад 20 осіб, робота фітнес-центрів, дитячих таборів тощо.

Згідно з рішенням Кабміну, обмеження помаранчевої зони в Україні триватимуть до 31 березня.

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