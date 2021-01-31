Станом на ранок неділі, 31 січня, в Україні виявили вже 1 219 455 випадків коронавірусу.

За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 3 177 осіб, з яких госпіталізували – 1 960.

Одужало ж за вчора понад 4,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 79.

За минулу добу було здійснено 19 тис. тестувань.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

одужало – 1 018 784;

летальних випадків – 22 707.

Коронавірус в областях

Київ – 215 випадків;

Вінницька область – 123 випадки;

Волинська область – 71 випадок;

Дніпропетровська область – 189 випадків;

Донецька область – 176 випадків;

Житомирська область – 205 випадків;

Закарпатська область – 217 випадків;

Запорізька область – 56 випадків;

Івано-Франківська область – 337 випадків;

Київська область – 193 випадки;

Кіровоградська область – 24 випадки;

Луганська область – 25 випадків;

Львівська область – 145 випадків;

Миколаївська область – 146 випадків;

Одеська область – 170 випадків;

Полтавська область – 48 випадків;

Рівненська область – 78 випадків;

Сумська область – 121 випадок;

Тернопільська область – 110 випадків;

Харківська область – 192 випадки;

Херсонська область – 54 випадки;

Хмельницька область – 7 випадків

Черкаська область – 59 випадків;

Чернівецька область – 118 випадків;

Чернігівська область – 98 випадків.

Адаптивний карантин

Жорсткий карантин (локдаун) в Україні тривав з 8 до 24 січня. Уряд, президент і парламент підтвердили, що вводити локдаун вдруге не знадобиться.

Станом на зараз у всіх областях країни було повернуто обмеження помаранчевої зони карантину.

Зокрема, під час дії адаптивного карантину припиняються усі масові заходи, де передбачено скупчення понад 20 осіб, робота фітнес-центрів, дитячих таборів тощо.

Згідно з рішенням Кабміну, обмеження помаранчевої зони в Україні триватимуть до 31 березня.