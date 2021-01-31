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Факти / Україна / Політика
Вікторія Гірко |

Єрмак про можливий другий термін Зеленського: визначатиметься ближче до кінця першого

Володимир Зеленський визначатиметься, чи балотуватиметься вдруге на посаду президента, ближче до закінчення першого терміну на посаді.

Володимр Зеленський

Таку думку висловив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Думаю, визначатися з цим він буде ближче до закінчення першого терміну, коли буде зрозуміло, що  встиг виконати і як бачить подальший розвиток. Президент ніколи сам собі не пробачить, якщо те, що він пообіцяв, не зробить, – пояснив Єрмак.

Також, за словами Єрмака, сьогодні для президента немає нічого важливішого, ніж реалізація тих планів, які він собі поставив, з якими йшов на вибори, і внутрішня оцінка себе.

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Зі свого боку очільник ОП заявив, що готовий працювати із Володимиром Зеленським стільки, скільки він вирішить.

202о рік став для президента і його команди не таким плідним, як 2019-й. Деякі свої обіцянки йому все ж вдалося виконати, однак деякі дії президента викликали хвилю критики.

Чи має Володимир Зеленський шанси на другий президентський термін, а також про підсумки роботи глави держави за рік і за що його критикували – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Новое время

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