Володимир Зеленський визначатиметься, чи балотуватиметься вдруге на посаду президента, ближче до закінчення першого терміну на посаді.

Таку думку висловив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

– Думаю, визначатися з цим він буде ближче до закінчення першого терміну, коли буде зрозуміло, що встиг виконати і як бачить подальший розвиток. Президент ніколи сам собі не пробачить, якщо те, що він пообіцяв, не зробить, – пояснив Єрмак.

Також, за словами Єрмака, сьогодні для президента немає нічого важливішого, ніж реалізація тих планів, які він собі поставив, з якими йшов на вибори, і внутрішня оцінка себе.

Зі свого боку очільник ОП заявив, що готовий працювати із Володимиром Зеленським стільки, скільки він вирішить.

202о рік став для президента і його команди не таким плідним, як 2019-й. Деякі свої обіцянки йому все ж вдалося виконати, однак деякі дії президента викликали хвилю критики.

Чи має Володимир Зеленський шанси на другий президентський термін, а також про підсумки роботи глави держави за рік і за що його критикували – читайте у нашому матеріалі.