Уряд готує апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який визнав протиправною та скасував постанову Кабміну Питання українського правопису від 22 травня 2019 року. Тому до закінчення розгляду скарги нові правила чинні.

Про це написав у соцмережі міністр юстиції Денис Малюська.

– Це також означає, що учні можуть спокійно продовжувати вчити український правопис, затверджений у 2019 році, та готуватись за ним до цьогорічного ЗНО. Враховуючи стандартну тривалість судового розгляду в умовах пандемії, ми не очікуємо якихось сюрпризів щодо правопису до закінчення ЗНО, – пояснив він.

Міністр також розповів, що ОАСК скасував постанову з міркувань порушення тодішнім Кабміном процедури під час її ухвалення, оскільки закон, який надавав право КМУ ухвалювати таку постанову, було визнано неконституційним.

За його словами, навіть якщо апеляцію не задовольнять, правопис можна буде перезатвердити рішенням Нацкомісії зі стандартів державної мови.

Новий правопис

ОАСК 28 січня скасував постанову Кабміну від 22 травня 2019 року щодо затвердження нової редакції українського правопису.

Два роки тому матір 7-класниці однієї з херсонських шкіл оскаржила постанову уряду. Подібний позов надійшов до ОАСК також від ГО Правова держава. Тому провадження об`єднали в одне.

Джерело: Денис Малюська