Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 лютого.

Останній місяць зими розпочинається з падіння американського долара. НБУ встановив його курс на рівні 28,13 грн/$, що на 6 копійки менше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Європейська валюта навпаки – здорожчала на 5 копійок. Відповідно її курс на сьогодні – 34,15 грн/€.

Трохи зріс також курс польського злотого та російського рубля.

Курс валют в Україні від НБУ на 1.02:

$1 – 28,1324 грн;

€1 – 34,157 грн;

1 польський злотий – 7,5471 грн;

10 російських рублів – 3,7179 грн.

Прогноз зростання економіки України у 2021

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує зростання української економіки у 2021 році майже на 5%.

За його словами, для цього є всі передумови – стратегія, ресурси та готовність спільно працювати на благо своєї країни.