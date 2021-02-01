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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Валентина Летяк |

Долар втратив 6 копійок: курс валют в Україні на 1 лютого

Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 1 лютого.

Курс валют

Останній місяць зими розпочинається з падіння американського долара. НБУ встановив його курс на рівні 28,13 грн/$, що на 6 копійки менше у порівнянні з попереднім банківським днем.

Європейська валюта навпаки – здорожчала на 5 копійок. Відповідно її курс на сьогодні – 34,15 грн/€.

Трохи зріс також курс польського злотого та російського рубля.

Курс валют в Україні від НБУ на 1.02:

  • $1 – 28,1324 грн;
  • €1 – 34,157 грн;
  • 1 польський злотий – 7,5471 грн;
  • 10 російських рублів – 3,7179 грн.

Курс валют на 1 лютого

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