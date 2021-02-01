В Україні станом на 1 лютого виявили 2 030 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 221 485.
Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників.
За минулу добу в Україні госпіталізували 1 103 людини.
Від ускладнень, які викликав коронавірус, за минулу добу померла 61 людина, загалом – 22 768.
За добу 5 131 пацієнт одужав від Covid-19, загалом – 1 023 915.
За останній день в Україні провели 12 825 тестувань (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).
- м. Київ – 160 випадків;
- Вінницька область – 79 випадків;
- Волинська область – 59 випадків;
- Дніпропетровська область – 76 випадків;
- Донецька область – 62 випадки;
- Житомирська область – 102 випадки;
- Закарпатська область – 127 випадків;
- Запорізька область – 87 випадків;
- Івано-Франківська область – 297 випадків;
- Київська область – 100 випадків;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 20 випадків;
- Львівська область – 146 випадків;
- Миколаївська область – 152 випадки;
- Одеська область – 71 випадок;
- Полтавська область – 56 випадків;
- Рівненська область – 27 випадків;
- Сумська область – 61 випадок;
- Тернопільська область – 85 випадків;
- Харківська область – 36 випадки;
- Херсонська область – 20 випадків;
- Хмельницька область – 3 випадки;
- Черкаська область – 40 випадків;
- Чернівецька область – 124 випадки;
- Чернігівська область – 37 випадків.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 31 січня у країні виявили 1 219 455 випадків коронавірусу.
За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 3 177 осіб, з яких госпіталізували – 1 960.
Одужало понад 4,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 79.