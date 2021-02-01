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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Кількість тестів знову впала: в Україні 2 030 нових випадків Covid-19

В Україні станом на 1 лютого виявили 2 030 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 221 485.

Коронавирус

Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників.

За минулу добу в Україні госпіталізували 1 103 людини.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, за минулу добу померла 61 людина, загалом – 22 768.

За добу 5 131 пацієнт одужав від Covid-19, загалом – 1 023 915.

За останній день в Україні провели 12 825 тестувань (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).

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Тести на Covid-19 та вакцина. Розробки українців проти коронавірусу
  • м. Київ – 160 випадків;
  • Вінницька область – 79 випадків;
  • Волинська область – 59 випадків;
  • Дніпропетровська область – 76 випадків;
  • Донецька область – 62 випадки;
  • Житомирська область – 102 випадки;
  • Закарпатська область – 127 випадків;
  • Запорізька область – 87 випадків;
  • Івано-Франківська область – 297 випадків;
  • Київська область – 100 випадків;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 20 випадків;
  • Львівська область – 146 випадків;
  • Миколаївська область – 152 випадки;
  • Одеська область – 71 випадок;
  • Полтавська область – 56 випадків;
  • Рівненська область – 27 випадків;
  • Сумська область – 61 випадок;
  • Тернопільська область – 85 випадків;
  • Харківська область – 36 випадки;
  • Херсонська область – 20 випадків;
  • Хмельницька область – 3 випадки;
  • Черкаська область – 40 випадків;
  • Чернівецька область – 124 випадки;
  • Чернігівська область – 37 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 31 січня у країні виявили 1 219 455 випадків коронавірусу.

За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 3 177 осіб, з яких госпіталізували – 1 960.

Одужало понад 4,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 79.

Фото: Pixabay

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