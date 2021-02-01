В Україні станом на 1 лютого виявили 2 030 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 221 485.

Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників.

За минулу добу в Україні госпіталізували 1 103 людини.

Від ускладнень, які викликав коронавірус, за минулу добу померла 61 людина, загалом – 22 768.

За добу 5 131 пацієнт одужав від Covid-19, загалом – 1 023 915.

За останній день в Україні провели 12 825 тестувань (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).

м. Київ – 160 випадків;

Вінницька область – 79 випадків;

Волинська область – 59 випадків;

Дніпропетровська область – 76 випадків;

Донецька область – 62 випадки;

Житомирська область – 102 випадки;

Закарпатська область – 127 випадків;

Запорізька область – 87 випадків;

Івано-Франківська область – 297 випадків;

Київська область – 100 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 20 випадків;

Львівська область – 146 випадків;

Миколаївська область – 152 випадки;

Одеська область – 71 випадок;

Полтавська область – 56 випадків;

Рівненська область – 27 випадків;

Сумська область – 61 випадок;

Тернопільська область – 85 випадків;

Харківська область – 36 випадки;

Херсонська область – 20 випадків;

Хмельницька область – 3 випадки;

Черкаська область – 40 випадків;

Чернівецька область – 124 випадки;

Чернігівська область – 37 випадків.

Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні, станом на 31 січня у країні виявили 1 219 455 випадків коронавірусу.

За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 3 177 осіб, з яких госпіталізували – 1 960.

Одужало понад 4,1 тис. пацієнтів, летальних випадків – 79.