Країни Великої сімки G7 розчаровані станом боротьби з корупцією в Україні.

Про це повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

– Я маю відзначити своє розчарування. І це не лише моє розчарування, не розчарування Франції, це розчарування країн G7. Ми розчаровані ситуацією, особливо коли йдеться про конфлікт навколо Конституційного суду. Ми занепокоєні і наразі не бачимо достатнього прогресу,- зазначив полос Франції.

Окрім того, Етьєн де Понсен повідомив, що країни G7 вважають постанову від 27 жовтня 2020 року серйозною перешкодою для боротьби України з корупцією, оскільки деякі важливі аспекти законодавства опинилися під загрозою, були видалені, наприклад, положення про кримінальну відповідальність за неправдиве електронне декларування, і те, що визначає повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Також посол Франції зазначив, що причинами неуспішної боротьби з корупцією в Україні є наявність зацікавлених кіл, брак правових інструментів для просування реформ та правової експертизи.

За словами посла, у цьому винні деякі гравці судової системи та олігархи, які є головними перешкодами на шляху реформ.

Дипломат наголосив, що для виходу з цієї кризи Україні потрібна дуже сильна політична воля, підтримка Верховної Ради та міжнародної спільноти, зокрема G7 та ЄС.

Боротьба з корупцією

Україна поліпшила свій показник у рейтингу сприйняття корупції та піднялась на 117 місце серед 180 країн.

Останній результат країни – 33 бали. Згідно з показниками рейтингу, 0 балів – корупція панує у суспільстві, 100 балів – вона майже відсутня у країні.

Україні вдалося поліпшити показник завдяки запуску Вищого антикорупційного суду та перезапуску НАЗК.