Менше ухвалених законів і голосувань: чому продуктивність Ради різко впала

Під час останньої, четвертої, сесії значно упала продуктивність парламентарів.

Про це свідчать данні опубліковані Комітетом виборців.

– Зокрема, кількість ухвалених законів зменшилась майже на половину, проведених засідань – на третину, кількість проведених голосувань знизилась втричі, – зазначили у Комітеті.

Загалом під час четвертої сесії з вересня 2020 року до січня 2021-го народні депутати мали 28 робочих днів, під час яких працювали в сесійному форматі. Це на третину меншу, ніж на попередній сесії (лютий-липень 2020 року) – 39 днів.

Під час четвертої сесії нардепи ухвалили 110 законів, це вдвічі менше, ніж на попередніх сесіях. На третій сесії було ухвалено 181 закон, на другій – 215.

Загальна кількість проведених голосувань під час четвертої сесії – 1 073, під час третьої – 2 981, другої – 1 814.

За словами голови Комітету виборців Олексія Кошеля такі низькі показники у нардепів через пандемію коронавірусу.

Також він додав, що за останні п’ять місяців парламент фактично випав зі структури влади.

– Через це фактично в ручному режимі ухвалювалися рішення щодо призначення в.о. міністра енергетики, здійснювалися невдалі спроби вирішення конституційної кризи напряму Офісом президента, в ручному управлінні ухвалювалися рішення щодо боротьби з коронавірусом, – додав Кошель.

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