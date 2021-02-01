Менше ухвалених законів і голосувань: чому продуктивність Ради різко впала

Під час останньої, четвертої, сесії значно упала продуктивність парламентарів.
Про це свідчать данні опубліковані Комітетом виборців.
– Зокрема, кількість ухвалених законів зменшилась майже на половину, проведених засідань – на третину, кількість проведених голосувань знизилась втричі, – зазначили у Комітеті.
Загалом під час четвертої сесії з вересня 2020 року до січня 2021-го народні депутати мали 28 робочих днів, під час яких працювали в сесійному форматі. Це на третину меншу, ніж на попередній сесії (лютий-липень 2020 року) – 39 днів.
Під час четвертої сесії нардепи ухвалили 110 законів, це вдвічі менше, ніж на попередніх сесіях. На третій сесії було ухвалено 181 закон, на другій – 215.
Загальна кількість проведених голосувань під час четвертої сесії – 1 073, під час третьої – 2 981, другої – 1 814.
За словами голови Комітету виборців Олексія Кошеля такі низькі показники у нардепів через пандемію коронавірусу.
Також він додав, що за останні п’ять місяців парламент фактично випав зі структури влади.
– Через це фактично в ручному режимі ухвалювалися рішення щодо призначення в.о. міністра енергетики, здійснювалися невдалі спроби вирішення конституційної кризи напряму Офісом президента, в ручному управлінні ухвалювалися рішення щодо боротьби з коронавірусом, – додав Кошель.
Рада ухвалила закон, який прискорить вакцинацію від Covid-19
Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозволяє прискорити вакцинацію від коронавірусу в Україні.
Тепер в Україні в екстрених випадках державна реєстрація лікарських засобів може проходити за новою, прискореною процедурою.
Однак рішення про державну реєстрацію вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для екстреного медичного застосування ухвалюється за певних умов.