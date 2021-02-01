Неприємно стояти з простягнутою рукою: Зеленський про вакцину для України

Україна – нерівноправний партнер для країн ЄС та світу. Як підтвердження, це ситуація з вакцинами проти коронавірусу для України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у програмі Axios.

Він зазначив, що Україна не перебуває у пріоритеті тих, хто отримає вакцину від коронавірусу.

Країни ЄС, з якими у нас чудові відносини – я зв’язувався з їх лідерами. І вони говорили, що будуть допомагати потроху з власних запасів вакцини. І це складно пояснювати народу, що нам будуть давати потроху. Але дуже неприємно усвідомлювати, що ти стоїш з простягнутою рукою, – заявив Зеленський.

Вакцина від коронавірсу

В Україні вакцинація проти коронавірусу може початися 15 лютого. Остаточну дату поки що не затвердили.

Домовленості про постачання вже є, а завадити старту вакцинації в Україні можуть тільки непередбачувані обставини. Якщо, наприклад, партія потрапить у ДТП або літак не вилетить через негоду.