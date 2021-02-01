Пакунки малюка купуватимуть через Prozzoro

Бебі-бокси вже доставили майже в усі області України, окрім Тернопільської, Житомирської та Херсонської, а всі подальші закупівлі натуральної допомоги Пакунок малюка здійснюватимуться через Prozzoro.
Про це написала в соцмережі нардеп Євгенія Кравчук.
Вона зазначила, що це необхідно, аби уникнути затримок в отриманні такої допомоги при народженні дитини.
У зв’язку з цим Кравчук і ще кілька нардепів ініціювали нараду з представниками Кабміну, Офісу президента, Федерації роботодавців України щодо якнайшвидшого придбання бебі-боксів через Prozorro.
Рада повернула Пакунки малюка
30 вересня 2020 року Верховна Рада проголосувала за повернення одноразової натуральної допомоги сім’ям після народження дитини у вигляді Пакунку малюка.
А в жовтні президент Володимир Зеленський підписав відповідні зміни до закону Про державну допомогу сім’ям з дітьми.
Джерело: Євгенія Кравчук