Перекази від заробітчан зросли на $200 млн попри коронавірус – НБУ

Обсяг переказів від українців, які працюють за кордоном, у період січень-грудень зріс на $200 млн та становить $12,121 млрд.

У 2019 році цей показник був на рівні $11,921 млрд.

За даним НБУ, через рахунки банків у 2020 році в Україну надійшло $4,7 млрд (у 2019 – $3,8 млрд), через міжнародні платіжні системи – $2,69 млрд (у 2019 – $2,2 млрд), неформальними каналами – $4,7 млрд (у 2019 – $5,8 млрд).

– Приватні грошові перекази за методологією платіжного балансу представляють собою дохід домашніх господарств, що надходить від інших домогосподарств з-за кордону, та пов’язані з тимчасовою або постійною міграцією населення, – повідомили у НБУ.

Окрім того Національний банк України зазначив, що перекази можуть здійснюватись як за офіційними каналами – через банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, так і неофіційними – шляхом передачі наявних грошей та інших матеріальних цінностей від одного домогосподарства іншому.

Прогноз НБУ

НБУ оцінив падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2020 році в 4,4% і зберіг прогноз його зростання на 4,2% в 2021 році.

За оцінками НБУ, в 2020 році темп зниження реального ВВП склав 4,4%, що менше, ніж очікувалося у попередньому прогнозі (6%). Також там зазначили, що після проходження твердої фази карантину падіння валового продукту сповільнилося до 3,5% у третьому кварталі. Цей же тренд зберігся в четвертому кварталі.