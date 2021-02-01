Інтерв ю Зеленського Axios: головні тези

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю програмі Axios, яка виходить на платформі HBO. Розмова відбулась 23 січня, відразу через три дні після інавгурації новообраного президента США Джо Байдена.

Головні тези розмови Володимира Зеленського і журналіста Джонатана Свона – читайте на Фактах ICTV.

Про відносини України і США

Володимир Зеленський сподівається на новий етап відносин між Україною і США і допомогу Джо Байдена у вирішенні питання війни на Донбасі.

– Джо Байден говорив, що робитиме все задля безпеки Європи. А для нас це найважливіше, тому що для нас безпека Європи – це ми, це війна на сході України, це агресія Російської Федерації, анексія Криму. Я хотів би, щоб США й особисто президент Байден дійсно допомогли нам вийти з цієї трагічної ситуації.

Разом з тим Володимр Зеленський додав, що вдячний за підтримку США, але все ж не розуміє, чому Україна досі не є членом НАТО. Адже, на його думку, якби Україна була в Альянсі, то не було б ескалації на сході країни.

– Як потрібно ще більше заявляти про бажання вступу, якщо це закріплено в Конституції України – напрямок у Євросоюз, євроінтеграція, а також вступ у НАТО? Тому в мене дуже просте питання – чому Україна досі не в НАТО?

Про війну на Донбасі і санкції проти РФ

На думку Володимира Зеленського, запровадження санкцій недостатньо для боротьби з Росією. Оскільки вони є лише першим кроком, моментом замороження конфлікту, зупинкою ескалації.

Однак президент переконаний, що змусити президента РФ Володимира Путіна вивести війська з окупованих територій може об’єднання людей, які почнуть всім світом тиснути на ту політику або тих, хто не поважає світовий порядок і міжнародні кордони.

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Крім того, за словами Володимира Зеленського, якби Україна свого часу не підписала Будапештський меморандум і не відмовилася б від ядерної зброї, то ситуація зараз була б зовсім іншою. Саме невиконання домовленостей меморандуму він назвав зрадою України.

– Якби в Україні зараз була ядерна зброя, якби ми тоді не зробили таку велику помилку, то не було би вторгнення і ми мали б свої території. Тому що ми завжди могли б говорити на рівних з Російською Федерацією та з усім світом, – пояснив він.

Про нормандський формат

На думку Володимира Зеленського, наразі переговори у нормандському форматі неактивні, відбувається певний процес стагнації. Тому він хотів би долучити до переговорного процесу президента США Джо Байдена.

– Я також казав відверто нашим європейським партнерам: якщо це не буде працювати і якщо не будуть всі проти, я не бачу великої проблеми, щоб робити паралельно з нормандським форматом ще один формат, де обов’язково повинні бути США і Росія.

Зеленський пояснив, що це не означає, що доведеться поставити хрест на нормандському форматі. Але є питання, які під час зустрічі четвірки ( України, Росії, Німеччини і Франції, – Ред.) не обговорюються, як, до прикладу, що робити з Кримом.

Про розмову з Трампом і штурм Капітолію

За словами Володимира Зеленського, він трішки злий на колишнього президента США Дональда Трампа. Оскільки після опублікованої розмови між двома очільниками держав, медіа почали писати про тиск на українського президента.

– Коли на сторінках багатьох медіа з’являлося моє прізвище, я читав, що Трамп тиснув на мене. Це було дуже образливо. Трамп не тиснув на мене, і я ніколи такого не скажу. Тому що йдеться про президента. Я не просто громадянин.

Він зазначив, що вважає неправильною публікацію розмови, тому зі свого боку не допустив би нічого подібного.

– Неважливо, про що ми говорили. Це перша серйозна розмова між двома президентами, між стратегічними партнерами. І в будь-якому разі ніхто з нас не має права публікувати такі речі.

Штурм прихильниками Трампа будівлі Капітолія 6 січня Володимир Зеленський назвав потужним ударом по демократії США. Президент припустив, що це була серйозна атака не лише всередині Штатів, а й атака ззовні.

Тому країни повинні об’єднатися, щоб протидіяти таким викликам і таким загрозам.

Про вакцинацію від Covid-19

Володимир Зеленський визнав, що Україна опинилася не в пріоритеті країн світу, які отримають вакцину відразу. І на те, що країна не є рівноправним членом Європейського Союзу, чітко вказали терміни вакцинації.

– Ті країни Євросоюзу, з якими у нас прекрасні відносини сказали, що будуть нам допомагати. Але це дуже неприємно – відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою. Це та сама війна на сході, – пояснив президент.

Також Зеленський запевнив, що про російську вакцину Спутник V навіть не може бути мови, адже ніхто не може гарантувати якість цього препарату.

Про відносини з Китаєм

За словами Володимира Зеленського, в Україні не відчувають, що Китай є геополітичною загрозою номер один.

– Ми знаємо, що в Україні є інвестори з США, але водночас у нас є інвестори з Китаю. Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, бізнес, конкретна країна ставляться до вас з повагою, поважаючи ваш народ та кордони, то вони можуть бути присутніми у вашій країні, – розповів президент в інтерв’ю.

Також Зеленський категорично заявив, що не дозволить Китаю чи будь-якій іншій країні купувати контрольний пакет акції Мотор Січ.

Про боротьбу з корупцією

Для боротьби з корупцією в Україні запустили роботу Антикорупційного суду, який вже виніс перші вироки.

Також нардепи повернули кримінальну відповідальність за незаконне збагачення чиновників, повноваження НАЗК, е-декларування, які були скасовані рішенням Конституційного суду.

Згадав Володимир Зеленський про реформу СБУ, яку вже підтримала Верховна Рада. Зокрема, йдеться про позбавлення служби права займатися економічними злочинами.

– Але найголовніше – це велика судова реформа, до якої ніколи ні в кого не доходили руки. А з цього починається довіра бізнесу – як українського, так і західних інвесторів – до України. Ця реформа буде складатися з багатьох законів. Наступного тижня комісія презентує всі закони, які впродовж двох-трьох років ми проголосуємо, – запевнив президент.

Насамкінець Володимир Зеленський зазначив, що сподівається отримати запрошення у Білий дім від Джо Байдена.

Він переконаний, що ця зустріч зможе дати відповіді на головні питання: чи сприймають Штати Україну як партнера, чи вийдуть країни на інший рівень відносин і чи зможуть США допомогти закінчити війну у Європі.