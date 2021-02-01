Уряд розглядає можливість послаблення обмежень у деяких регіонах і перехід до адаптивного карантину.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Аналіз показує, що є регіони, у яких можливе більше послаблення карантинних заходів – до рівня, який відповідав жовтій та зеленій зоні. Уряд планує більш детально вивчити це питання та ухвалити відповідне рішення.

Прем’єр-міністр також додав, що вперше за тривалий час кількість активних хворих на коронавірус в Україні становить менше, ніж 200 тис. Водночас за минулий тиждень зросла кількість госпіталізованих – 12 147 осіб проти 11 630 позаминулого тижня.

Разом з тим, за словами Дениса Шмигаля, в Україні зростає кількість тестувань методом ІФА та значно збільшилася кількість проведених експрес-тестів – 34 600 порівняно з 20 тис. позаминулого тижня.

Адаптивний карантин

Адаптивний карантин вже запроваджували в Україні влітку минулого року. Він передбачає поділ країни на чотири зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену.

Для кожної з них встановлюються окремі обмеження. Залежно від потрапляння області, району або міста у певну зону карантину, обмеження можуть посилювати або послаблювати.

Наразі на всій території України діє карантин з обмеженнями помаранчевої зони.