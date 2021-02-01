Українська влада не витримала іспит коронавірусом – Гройсман

У своєрідному чемпіонаті з боротьби із пандемією коронавірусу та її наслідками Україна посіла одне з останніх місць, оскільки всі необхідні рішення і дії не ухвалені або провалені.

Про це в одному з інтерв’ю повідомив прем’єр-міністр України у 2016-2019 роках Володимир Гройсман.

– Іспит коронавірусом українська влада не витримала. Все само собою якось іде. І з огляду на те, як діє уряд, як він ухвалює рішення, реалізовує їх, складається враження, що все робиться за формулою якось воно буде. В чемпіонаті з боротьби з коронавірусом Україна посіла б одне з останніх місць.

Володимир Гройсман також зазначив, що з березня 2020 року у країни був час правильно підійти до вирішення нагальних проблем в медицині. Але генеральної лінії від центральної влади не було.

Він переконаний, усе, що потрібно було зробити центральній владі в медичному аспекті, було або недороблено, або не зроблено взагалі.

Політик нагадав: ще в квітні 2020 року він звернувся до уряду з пропозицією і проханням долучитися до європейської ініціативи виробництва вакцин – не тільки безкоштовної ініціативи COVAX, а й тих програм провідних країн світу, які у підсумку дозволили почати вакцинацію ще наприкінці 2020 року і одночасно створити їхній запас.

У липні 2020 року, як зазначив Володимир Гройсман, глава уряду Денис Шмигаль запевняв, що ця робота ведеться.

– У грудні європейські країни вже починають вакцинування. 8 січня 2020 року прем’єр-міністр прокидається і пише лист Європейському Союзу: Допоможіть Україні! По-перше, це непрофесійно, по-друге, це недалекоглядно, по-третє, принизливо – великій європейській країні ходити з простягнутою рукою і просити вакцину за рахунок іншої держави. Але вони цього не розуміють, – сказав Володимир Гройсман.

Він переконаний, що центральна влада провалила вакцинацію, системне тестування і підготовку медичної інфраструктури.

– Тут не питання до міністерства охорони здоров’я. Боже збав, щоб хтось намагався шукати крайнього в цих питаннях. Є перша особа – голова уряду – і він відповідає за все, всі інші колеги йому допомагають. І тут справа не у прізвищі. Усе, що було зроблено, зроблено руками міських голів, міських команд, благодійників, волонтерів і так далі, – підсумував Гройсман.

Напередодні Володимир Гройсман заявляв, що вакцина від коронавірусу повинна бути безкоштовною для українців. Оскільки це питання національної безпеки та здоров’я нації.