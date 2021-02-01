ЮНІСЕФ закликає Україну продовжити реформу системи інституційного догляду та виховання дітей

ЮНІСЕФ закликає Кабмін продовжити реформу деінституціалізації Національній стратегії.

В організації зазначили, що вони стурбовані запропонованими поправками до Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей.

– Проект розпорядження Кабінету міністрів України, у якому прописані зміни до Національної стратегії, становить загрозу для продовження реформи деінституціалізації та обмежує права десятків тисяч дітей в Україні, – повідомили у ЮНІСЕФ.

Комітет ООН з прав дитини в останніх рекомендаціях для України знову наголосив на тому, що важливо терміново впровадити комплексну реформу деінституціалізації.

Окрім того в ЮНІСЕФ зазначили, що велика кількість українських дітей виховується в інтернатах через бідність їхніх сімей, інвалідність, жорстоке поводження з ними або недогляд, а також через відсутність доступу до якісної спеціальної чи інклюзивної освіти, обмеженого доступу до медичних, соціальних та інших послуг.

В організації також наголосили, що запропоновані поправки до Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей ставлять під загрозу впровадження найкращих інтересів дитини та призведуть до негативних наслідків подальшого розвитку та зростання дітей.

ЮНІСЕФ закликав уряд залишити без змін реформу деінституціалізації та продовжити її відповідно до Національної стратегії й затвердженого Плану дій за міжнародними стандартами.

Окрім того, в організації наголосили на розвитку соціальних послуг, інклюзивної освіти, альтернативних сімейних форм виховання для того, щоб попередити потрапляння дітей в інтернати.

ЮНІСЕФ про бідніть

У ЮНІСЕФ зазначили, що в Україні 6 млн осіб можуть опинитись за межею бідності через соціально-економічну кризу, спричинену коронавірусом.

Дослідження базується на макропрогнозі від Кабінету міністрів України.

Відповідно до аналітики, рівень бідності зросте з 27% до 44%. Вплив на дітей буде ще відчутніший – зростання з 33% до 51%.