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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Зеленський анонсував проведення всеукраїнського форуму Україна 30

З 8 до 10 лютого у Києві відбудеться всеукраїнський форум Україна 30. Його проведення анонсував президент Володимир Зеленський.

володимир зеленський

Під час форуму експерти та посадовці зможуть відповісти на деякі першочергові питання людей. Доцільність його проведення президент пояснив тим, що питань за час пандемії накопичилось дуже багато.

Тому всі вони варті змістовної розмови і активного суспільного діалогу.

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Закон про референдум: що він дає Україні

– Зрозуміло, що Covid-19, на жаль, суттєво перекроїв наше життя. Як нам вийти переможцями в цій незвичній битві? Чи зможе масштабна вакцинація змінити ситуацію і повернути людству свободу мандрувати, вільно спілкуватися та обіймати рідних? Очевидно, що й сама пандемія, і вакцинація як один з обов’язкових елементів формування колективного імунітету – непросте завдання для кожної країни, зокрема для України, – написав глава держави у Telegram-каналі.

Закон про референдум

Наприкінці січня цього року Рада ухвалила президентський закон про референдум. Серед іншого, у ньому прописані питання, які можуть виноситися на референдум.

Однак, відповідно до закону, він не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.

Джерело: Володимир Зеленський

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