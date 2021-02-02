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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Аеропорт Дубай виправив написання столиці України

Міжнародний аеропорт Дубай офіційно виправив написання столиці України на Kyiv. Раніше дубайський аеропорт користувався неправильною транслітерацією Kiev, яка є калькою з російської.

Аеропорт Дубай виправив написання столиці України

Міністерство закордонних справ України вже кілька років закликає іноземні установи та компанії перейти на правильне написання назв українських міст. Адже в деяких країнах досі використовують помилкову транслітерацію з російської мови.

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Особливо часто роблять помилки в словах Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhiа, Mykolaiv, Rivne.

#CorrectUA

У 2018 році МЗС запустило інформаційну кампанію #CorrectUA, а в її межах утворився флешмоб #KyivNotKiev, який триває і нині.

На правильне написання вже перейшли майже всі аеропорти міжнародного сполучення, Вікіпедія, Фейсбук, провідні ЗМІ, такі як BBC та The Guardian. Назву Kyiv було затверджено як єдино правильну, а Рада США з географічних назв змінила написання столиці в міжнародній базі.

Фото: МЗС

Джерело: МЗС

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