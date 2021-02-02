Верховна Рада України затвердила рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) від 1 лютого 2021 року щодо введення санкцій проти Республіки Нікарагуа.

— Затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа, введене в дію указом президента України від 1 лютого 2021 року, – йдеться у постанові.

Відповідну постанову підтримали 322 народні обранці.

Ініціатором законопроекту №4689 є президент України Володимир Зеленський.

Введення санкцій проти Нікарагуа є реакцією України на відкриття консульства цієї країни у тимчасово анексованому Росією Криму. МЗС України направило ноту протесту Республіці Нікарагуа через призначення там почесного консула.

Нікарагуа – країна Центральної Америки, яка межує із Гондурасом та Коста-Рикою. Вона є найбільшою за площею серед центральноамериканських держав. Має вихід як до Тихого океану, так і до Карибського моря. Столицею Нікарагуа є Манагуа.

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти РФ

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення персональних санкцій щодо Росії.

Відповідний указ №564-27т був опублікований на сайті Офісу президента.

Санкційні заходи будуть застосуватися як до юридичних осіб, так і до фізичних.