Станом на 2 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 285 осіб.

За останню добу в Україні зафіксували 2 394 нових хворих. Всього у країні 1 223 879 випадків захворювання на Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: