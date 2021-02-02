Механізми захисту від популізму і скасування законів: Стефанчук пояснив закон про референдум

Днями Верховна Рада ухвалила закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. Документ детально визначає процедури і вимоги до його проведення.

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів Фактам ICTV, що документ має необхідну кількість запобіжників, щоб на обговорення не виносилися питання, які можуть нашкодити Україні.

Крім того, за його словами, документ пропонує абсолютно новий механізм реалізації права громадян України брати участь у житті країни напряму, а не опосередковано.

Прокоментував Руслан Стефанчук і норму, яка стосується права виносити на рефендум питання про скасування законів України.

– Такий вид референдуму є також у деяких країнах Європи. Коли цей пункт прописували у законі, то виходили з того, що у такий спосіб гарантується право громадян на так зване народне вето. Тобто, якщо чинний або щойно ухвалений закон не сприймає суспільство, то він може бути винесений на всеукраїнський референдум, – пояснив він.

Разом з тим перший віце-спікер парламенту нагадав, що питання, які виноситимуться на всеукраїнський референдум, зможуть формувати тільки громадяни України через свої ініціативні групи. Аби уникнунти популізму з боку політиків, нардепи встановили два важливих запобіжники.

По-перше, щоб ініціювати проведення референдуму, потрібно зібрати 3 млн підписів. Другим запобіжником є те, що референдум може вважатися таким, що відбувся, якщо у ньому взяли участь 50%+1 громадян України.

Водночас Руслан Стефанчук нагадав, що на референдум повинні виноситись питання державного значення, оскільки вартість його проведення становить приблизно 2 млрд грн.

Також він розповів, що наразі нардепи працюють над іншими механізмами народовладдя.

– Я переконаний, що народ повинен впливати не тільки на рішення, які ухвалюються, а й на кадрову політику. Тому група у Верховній Раді, яка займається питаннями народовладдя, опікуватиметься не тільки всеукраїнським референдумом. Ми підготували новий проект про місцеві референдуми, електронні петиції, можливіть відкликання чиновників з посад, – зазначив він.

Крім того, Руслан Стефанчук анонсував, що елементи прямої демократії з часом планують втілювати не тільки на рівні законодавчої і виконавчої влади, а й судової.

26 січня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє здійснювати народовладдя через всеукраїнський референдум.

Тепер на всеукраїнське голосування можна виносити питання:

проектів законів про внесення змін до I, III та XIII розділів Конституції (Загальні засади, Вибори. Референдум, Внесення змін до Конституції);

загальнодержавного значення;

скасування законів чи їхніх окремих положень;

зміни території України.

Що не можна виносити на голосування і що закон про референдум дає Україні – читайте у нашому матеріалі.

Фото: Руслан Стефанчук