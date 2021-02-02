Коронавірус в Україні 2 лютого 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 2 лютого в Україні на коронавірус захворіли ще 2 394 особи. Загалом за весь час пандеміії інфікувалось 1 223 879 українців.

Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.

За минулу добу коронавірусна інфекція забрала життя у 156 пацієнтів, натомість одужало – 11 457 громадян України.

Здійснено тестувань за добу – 31 620 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві – 285, Івано-Франківській області – 278, Запорізькій – 217, Чернівецькій – 159 та Харківській – 158.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 285 випадків;

Вінницька область – 61 випадок;

Волинська область – 99 випадків;

Дніпропетровська область – 104 випадки;

Донецька область – 55 випадків;

Житомирська область – 14 випадків;

Закарпатська область – 91 випадок;

Запорізька область – 217 випадків;

Івано-Франківська область – 278 випадків;

Київська область – 120 випадків;

Кіровоградська область – 12 випадків;

Луганська область – 38 випадків;

Львівська область – 114 випадків;

Миколаївська область – 27 випадків;

Одеська область – 131 випадок;

Полтавська область – 98 випадків;

Рівненська область – 54 випадки;

Сумська область – 20 випадків;

Тернопільська область – 63 випадки;

Харківська область – 158 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 13 випадків;

Черкаська область – 157 випадків;

Чернівецька область – 159 випадків;

Чернігівська область – 7 випадків.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 1 лютого виявили 2 030 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 221 485. Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників.

За минулу добу в Україні госпіталізували 1 103 людини. Від ускладнень, які викликав коронавірус, за минулу добу померла 61 людина, загалом – 22 768.