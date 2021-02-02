Коронавірус в Україні 2 лютого 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на 2 лютого в Україні на коронавірус захворіли ще 2 394 особи. Загалом за весь час пандеміії інфікувалось 1 223 879 українців.
Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.
За минулу добу коронавірусна інфекція забрала життя у 156 пацієнтів, натомість одужало – 11 457 громадян України.
Здійснено тестувань за добу – 31 620 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві – 285, Івано-Франківській області – 278, Запорізькій – 217, Чернівецькій – 159 та Харківській – 158.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 285 випадків;
- Вінницька область – 61 випадок;
- Волинська область – 99 випадків;
- Дніпропетровська область – 104 випадки;
- Донецька область – 55 випадків;
- Житомирська область – 14 випадків;
- Закарпатська область – 91 випадок;
- Запорізька область – 217 випадків;
- Івано-Франківська область – 278 випадків;
- Київська область – 120 випадків;
- Кіровоградська область – 12 випадків;
- Луганська область – 38 випадків;
- Львівська область – 114 випадків;
- Миколаївська область – 27 випадків;
- Одеська область – 131 випадок;
- Полтавська область – 98 випадків;
- Рівненська область – 54 випадки;
- Сумська область – 20 випадків;
- Тернопільська область – 63 випадки;
- Харківська область – 158 випадків;
- Херсонська область – 19 випадків;
- Хмельницька область – 13 випадків;
- Черкаська область – 157 випадків;
- Чернівецька область – 159 випадків;
- Чернігівська область – 7 випадків.
Коронавірус в Україні
За статистикою коронавірусу в Україні 1 лютого виявили 2 030 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 221 485. Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників.
За минулу добу в Україні госпіталізували 1 103 людини. Від ускладнень, які викликав коронавірус, за минулу добу померла 61 людина, загалом – 22 768.