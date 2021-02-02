Коронавірус в Україні 2 лютого 2021: оперативна статистика МОЗ

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Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Одужало понад 11 тис. осіб: в Україні 2 394 нові випадки коронавірусу

Станом на 2 лютого в Україні на коронавірус захворіли ще 2 394 особи. Загалом за весь час пандеміії інфікувалось 1 223 879 українців.

коронавірус

Зокрема, захворіли 117 дітей та 213 медпрацівників.

За минулу добу коронавірусна інфекція забрала життя у 156 пацієнтів, натомість одужало – 11 457 громадян України.

Здійснено тестувань за добу – 31 620 (зокрема методом ПЛР – 16 589, методом ІФА – 15 031).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві – 285, Івано-Франківській області – 278, Запорізькій – 217, Чернівецькій – 159 та Харківській – 158.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 285 випадків;
  • Вінницька область – 61 випадок;
  • Волинська область – 99 випадків;
  • Дніпропетровська область – 104 випадки;
  • Донецька область – 55 випадків;
  • Житомирська область – 14 випадків;
  • Закарпатська область – 91 випадок;
  • Запорізька область – 217 випадків;
  • Івано-Франківська область – 278 випадків;
  • Київська область – 120 випадків;
  • Кіровоградська область – 12 випадків;
  • Луганська область – 38 випадків;
  • Львівська область – 114 випадків;
  • Миколаївська область – 27 випадків;
  • Одеська область – 131 випадок;
  • Полтавська область – 98 випадків;
  • Рівненська область – 54 випадки;
  • Сумська область – 20 випадків;
  • Тернопільська область – 63 випадки;
  • Харківська область – 158 випадків;
  • Херсонська область – 19 випадків;
  • Хмельницька область – 13 випадків;
  • Черкаська область – 157 випадків;
  • Чернівецька область – 159 випадків;
  • Чернігівська область – 7 випадків.

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Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні 1 лютого виявили 2 030 нових випадків коронавірусу, загалом – 1 221 485. Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників.

За минулу добу в Україні госпіталізували 1 103 людини. Від ускладнень, які викликав коронавірус, за минулу добу померла 61 людина, загалом – 22 768.

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