Цього тижня народні депутати України зберуться на засідання парламенту традиційно о 10.00 2 лютого. Парламентарі розглянуть низку важливих документів.

Зокрема йдеться про Національний план щодо вакцинації від коронавірусу та проект постанови про План законопроектної роботи Верховної Ради України на рік.

Також на розгляді:

законопроект №4229 – щодо завершення конкурсних процедур для суддів;

законопроект №2805-д – щодо функціонування та обігу аграрних розписок;

зміни до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за виселення з будинку;

зміни до статті щодо державної допомоги дітям з важкими хворобами.

Прискорення вакцинації в Україні – депутати ухвалили закон

29 січня парламентарі підтримали законопроект щодо прискорення вакцинації. За проголосували 280 депутатів.

Документ передбачає швидшу реєстрацію препаратів в екстрених випадках.