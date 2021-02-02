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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 2 лютого

Цього тижня народні депутати України зберуться на засідання парламенту традиційно о 10.00 2 лютого. Парламентарі розглянуть низку важливих документів.

Верховная рада

Зокрема йдеться про Національний план щодо вакцинації від коронавірусу та проект постанови про План законопроектної роботи Верховної Ради України на рік.

Також на розгляді: 

  • законопроект №4229 – щодо завершення конкурсних процедур для суддів;
  • законопроект №2805-д – щодо функціонування та обігу аграрних розписок;
  • зміни до Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за виселення з будинку;
  • зміни до статті щодо державної допомоги дітям з важкими хворобами.
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План вакцинації від Covid-19 та статус нардепа: порядок денний Ради 2 лютого

 

Прискорення вакцинації в Україні – депутати ухвалили закон

29 січня парламентарі підтримали законопроект щодо прискорення вакцинації. За проголосували 280 депутатів.

Документ передбачає швидшу реєстрацію препаратів в екстрених випадках.

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