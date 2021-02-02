Киянин намагався відправити до М’янми бандероль із складовою винищувача МіГ-29. У декларації він вказав, що надсилає запчастини.

Митні експерти встановили, що киянин намагався відправити до М’янми автономну рульову машину АРМ-150М для винищувача четвертого покоління МіГ-29.

Чоловік не надав дозволу чи висновку Держекспортконтролю для пересилання такого товару, тому на відправника склали протокол про порушення митних правил та вилучили в нього прилад.

Переворот у М’янмі

1 лютого військові влаштували переворот у М’янмі. Вони затримали президента Він М’їна та його держрадника й главу МЗС Аун Сан Су Чжі.

У столиці М’янми Найп’їдо зник телефонний зв’язок та інтернет. Віце-президент М’їн Шве оголосив про введення в країні режиму надзвичайного стану на один рік.

Ескалація ситуації між цивільним урядом та армією в М’янмі вперше сталася після виборів 8 листопада 2020 року. Тоді військові назвали вибори сфальсифікованими.

Джерело: Київська митниця

Фото: Київська митниця