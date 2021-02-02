2 лютого о 10.00 відкриється п’ята сесія Верховної Ради дев’ятого скликання. Передусім народні депутати затвердять її порядок денний та план законопроектної роботи парламенту на 2021 рік.

Серед інших питань нардепи розглянуть Національний план вакцинації населення України проти Covid-19, а також зміни до закону Про статус народного депутата з пропозиціями президента.

Питання першого читання:

Вдосконалення діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо стимулювання діяльності фермерських господарств.

Зміни до Кримінального кодексу України, які стосуються посилення відповідальності за незаконне виселення з житла.

Внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу для реалізації положень закону Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

Питання другого читання:

Зміни до статті 18-7 закону Про державну допомогу сім’ям з дітьми щодо підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами.

Зміни до деяких законодавчих актів щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.

Законопроект про ветеринарну медицину та благополуччя тварин.

Зміни до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Поряд денний Ради 2 лютого 2021

Перед вихідними Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозволяє прискорити вакцинацію від коронавірусу в Україні.

Це означає, що в екстрених випадках державна реєстрація лікарських засобів може проходити за новою, прискореною процедурою.

Документ уже підписав президент.