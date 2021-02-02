У Карпатах зберігається небезпека сходження лавин

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження лавин у горах Івано-Франківської області.

— За прогнозами Укргідрометцентру, 2 лютого, у зв’язку з відновленням снігопаду, у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека, – ідеться в повідомленні на офіційному сайті ДСНС у вівторок уранці.

Синоптики оголосили третій рівень небезпеки.

Також про небезпеку повідомили у відділі гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру. Синоптики порадили утриматися від походів у гори.

— Штормове попередження! Значна сніголавинна небезпека. Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин”, – указано в повідомленні.

Помірна сніголавинна небезпека другого рівня збережеться 2 лютого у високогір’ї Закарпатської області, а небезпеку першого рівня прогнозують у горах Львівської області.

Загалом на території України 2 лютого погода буде переважно сонячною, лише у східних і південних регіонах буде хмарно та пройдуть дощі.