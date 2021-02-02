Українці зможуть отримати вакцину від Covid-19 у Латвії: посольство назвало умови

Посольство України в Латвійській Республіці повідомило, що громадяни України, які перебувають у Латвії, зможуть вакцинуватись від коронавірусу.
Відповідні роз’яснення надало Міністерство охорони здоров’я Латвії.
Згідно з затвердженим планом вакцинації у Латвійській Республіці, який передбачає до кінця літа 2021 року зробити щеплення 70% населення, іноземці, зокрема українці, також матимуть змогу провести вакцинацію, але після того, як держава забезпечить надання вакцини таким категоріям громадян:
- громадянам Латвії;
- особам, які постійно проживають у Латвії і мають юридичний статус негромадянина Латвії;
- іноземцям, які мають дозвіл на постійне проживання в Латвії;
- особам, які соціально застраховані відповідно до закону Про державне соціальне страхування (працюють у Латвії).
– Громадяни України, які мають право на оплачені державою медичні послуги, отримають вакцину відповідно до плану вакцинації у межах пріоритетних груп, до яких вони належать, – зазначили в посольстві.
У посольстві України у Латвії зазначили, що інформацію про те, коли можна буде подати заявку на вакцинацію, надсилатимуть за допомогою різних електронних засобів, зокрема персоналізованих, із залученням сімейних лікарів, муніципалітетів, неурядових організацій, а також шляхом опублікування на вебсайтах відповідальних установ.
Вакцинація в Україні
В Україні з’явиться онлайн-платформа для запису на вакцинацію від коронавірусу.
Під час чергової селекторної наради президент Володимир Зеленський доручив Кабміну пояснити процедуру запису на вакцинацію.
Важливо, щоб перед початком Covid-вакцинації уряд налагодив тісну комунікацію з ОДА та органами місцевої влади.
Джерело: Посольство України у Латвії