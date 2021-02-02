PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Оксана Доротюк |

Українці зможуть отримати вакцину від Covid-19 у Латвії: посольство назвало умови

Посольство України в Латвійській Республіці повідомило, що громадяни України, які перебувають у Латвії, зможуть вакцинуватись від коронавірусу.

вакцинація

Відповідні роз’яснення надало Міністерство охорони здоров’я Латвії.

Згідно з затвердженим планом вакцинації у Латвійській Республіці, який передбачає до кінця літа 2021 року зробити щеплення 70% населення, іноземці, зокрема українці, також матимуть змогу провести вакцинацію, але після того, як держава забезпечить надання вакцини таким категоріям громадян:

  • громадянам Латвії;
  • особам, які постійно проживають у Латвії і мають юридичний статус негромадянина Латвії;
  • іноземцям, які мають дозвіл на постійне проживання в Латвії;
  • особам, які соціально застраховані відповідно до закону Про державне соціальне страхування (працюють у Латвії).

 – Громадяни України, які мають право на оплачені державою медичні послуги, отримають вакцину відповідно до плану вакцинації у межах пріоритетних груп, до яких вони належать, – зазначили в посольстві.

Читайте
Понад 32,8 млн: у США кількість вакцинованих від Covid-19 перевищила хворих

У посольстві України у Латвії зазначили, що інформацію про те, коли можна буде подати заявку на вакцинацію, надсилатимуть за допомогою різних електронних засобів, зокрема персоналізованих, із залученням сімейних лікарів, муніципалітетів, неурядових організацій, а також шляхом опублікування на вебсайтах відповідальних установ.

Вакцинація в Україні

В Україні з’явиться онлайн-платформа для запису на вакцинацію від коронавірусу.

Під час чергової селекторної наради президент Володимир Зеленський доручив Кабміну пояснити процедуру запису на вакцинацію.

Важливо, щоб перед початком Covid-вакцинації уряд налагодив тісну комунікацію з ОДА та органами місцевої влади.

Джерело: Посольство України у Латвії 

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка