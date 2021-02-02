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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Від штрафу до арешту: Рада посилила відповідальність за злочини проти журналістів

Верховна Рада ухвалила законопроект №3633, згідно з яким посилиться відповідальність за злочини проти журналістів.

Від штрафу до арешту: Рада посилила відповідальність за злочини проти журналістів

В Україні посилиться покарання за незаконне вилучення матеріалів і техніки у журналіста. Також збільшиться відповідальність за незаконну відмову журналісту в доступі до інформації, заборону висвітлення певних тем, показу осіб, критики чиновників і будь-яке інше перешкоджання журналістській діяльності.

За такі дії передбачено штрафи на суму від 8,5 тис. до 17 тис. грн або арешт до шести місяців, а також позбавлення волі до трьох років.

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За будь-який вплив на журналіста або переслідування через його діяльність громадянам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн або арешт до шести місяців, або позбавлення волі до чотирьох років.

Чиновників або групу осіб штрафуватимуть на суму від 34 до 51 тис. грн. Також їх каратимуть позбавленням волі до п’яти років без подальшого права займатися певною діяльністю на термін до трьох років або без тимчасового обмеження.

Рада хоче захистити українців від колекторів

Верховна Рада ухвалила законопроект №4241, який захищатиме боржників у разі врегулювання простроченої заборгованості.

Документ передбачає захист прав споживачів-боржників зі споживчого кредитування та обмежує доступ до ринку потенційно недобросовісних колекторів.

Зокрема, заборонено телефонувати боржникові з 20.00 до 8.00 та робити це понад два рази на день. Також не можна повідомляти третім особам про борг або вимагати від родичів погасити його.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Pixabay

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