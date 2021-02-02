Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором

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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Каріна Зуєва |

Відкриття бізнесу на карантині гарантує успіх: інтерв’ю з ресторатором Борисовим

Український ресторатор Дмитро Борисов розповів про те, як коронавірус вплинув на його бізнес, чи отримує він прибуток від доставки та як планує відновлюватися після локдауну.

Відкриття бізнесу на карантині гарантує успіх: інтерв’ю з ресторатором Борисовим

Дмитро Борисов – відомий український ресторатор та засновник Сім’ї ресторанів Дмитра Борисова. На його рахунку 60 закладів, серед яких – РИБАLOVE, Остання Барикада, Mushlya Bar, БПШ, Philadelphia, Білий Налив та багато інших.

Через пандемію коронавірусу активність ресторанного бізнесу впала. Багато підприємців позачиняли свої заклади, оскільки не змогли пережити карантин.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Дмитро Борисов розповів, як планує відновлюватися після локдауну, чи приносить доставка прибуток та дав пораду рестораторам-початківцям.

– Як на ваш бізнес вплинув коронавірус та локдаун?

– Особливо сильно вплинули на ресторанний бізнес два останніх карантини. Перший – вихідного дня, другий – тотальний та повний. Але в останній тотально закрили тільки ресторани, ТЦ, спортклуби та івенти, а все інше чомусь працювало у звичайному форматі.

– Ми фактично банкрути. Адміністративно закривають та не дають можливості працювати, ми майже нічого не заробляли. Видатки залишаються – оренда, постачальники, податки, комунальні платежі, але їх немає з чого платити. Якщо оцінювати в цифрах, то це 100% збитку.

– Чи є у вас формула, яка дає змогу зберегти роботу і заробіток ресторанного бізнесу в тому обсязі, який був до карантину?

– Якщо ми втратили 50% клієнтів, які раніше приходили до нас у заклади, а зараз через карантин – ні, то цих 50% продажу ми можемо досягти через доставку. Наразі ми тестуємо цей сервіс, за допомогою якого намагаємось надолужити те, що втратили.

– Чи приносить доставка прибуток?

– Доставка їжі майже не приносить прибутку. Це зовсім інший бізнес, який не має нічого спільного з ресторанами. Наші клієнти приходять саме в наші заклади, хочуть зайти всередину та насолодитися ресторанною атмосферою, а не забрати свою їжу з віконця.

  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
Відкриття бізнесу на карантині гарантує успіх: інтерв’ю з ресторатором Борисовим / 5 фотографий

Доставка – це IT-бізнес та наша вимушена нова робота. Не всі хочуть замовляти бургери, піцу або морепродукти додому.

– Під час локдауну ми мали можливість розібратися, як працює сервіс замовлення їжі, опрацювати та сконцентруватися на цьому завданні. В кращому разі – це 10% від того продажу, який ми робили в звичайному режимі, але цим не заробиш на оренду, заробітну плату та комунальні платежі.

– Як ви плануєте відновлюватися після коронакризи?

– Плани в нас завжди амбітні. Ми хочемо розширитися до 120 закладів, наразі їх 60.

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Хочемо за рік досягти тих обсягів продажу, які були в нас у 2019 році, стати фудтех-компанією та остаточно інтегрувати  всі digital-інструменти, які тестували під час карантину. Максимально зробити їх робочими на постійній основі в новій реальності.

Ключове для бізнесу – щоб нас не закривали адміністративно. Під будь-які інші ринкові проблеми та кризи ми підлаштуємось.

– Чи плануєте ви розширювати свій бізнес?

– Ми вже є у 24 містах України – від Кропивницького до Львова та Одеси, і не ставимо жодних обмежень. Активно розширюємося через франшизу та завжди відкриті до співпраці. Партнери купують наші формати, і разом ми робимо щасливими своїх клієнтів у різних містах, з демократичними цінами і делікатесними продуктами.

– Який з ваших ресторанних проектів найменш збитковий?

– Непогано себе показує Gastrofamily market, де на великій площі ми робимо п’ять-десять форматів. Туди може зайти три-п’ять тис. гостей на день.

  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
  • Інтерв’ю з Дмитром Борисовим – українським ресторатором
Відкриття бізнесу на карантині гарантує успіх: інтерв’ю з ресторатором Борисовим / 5 фотографий

– Ми працювали би гірше, якби був один заклад у приміщенні, але преміального класу. Звісно, що середній чек інший, але гостей у рази менше.

– Gastrofamily market або формати smart casual, які ми розвиваємо, – це те, що виводить аудиторію з дому та приводить кожного дня до нас.

– Яку пораду ви можете дати молодим рестораторам?

– Ключова порада – це розібратися в digital та доставці, а потім впроваджувати ці модулі у своїх закладах.

По-перше, якщо ви створюєте свій простір на постковідному ринку, то треба однозначно прикручувати комерс (онлайн-торгівля – Ред.) до свого офлайнового закладу.

По-друге, нові ресторатори, які хочуть зайти на ринок у цей час, кажуть, що криза – час можливостей. Зараз закривається багато закладів, які можна  взяти в оренду або викупити за невеликі гроші та почати свій бізнес з хорошою концепцією.

– Треба брати і робити. Не думати, не боятися, а пірнати в цю історію. Якщо власник сам стоятиме біля керма, то буде 100-відсотковий успіх.

Інтерв’ю з Юлією Панковою

Юлія Панкова – українська телеведуча, яка пов’язала два своїх улюблених хобі – кулінарію та професію журналіста.

Вона була учасницею шоу Майстер-шеф і заснувала свою справу в проведенні гастрономічних турів у світі та Європі. Найбільшу популярність дівчині принесла програма Ревізор, де три сезони поспіль вона була ведучою.

В ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Юлія Панкова розповіла про знімання програми Ревізор, проведення гастрономічних турів та особисте життя.

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