В Україні нараховуються виплати на утримання всіх дітей молодше 18 років, а також дітей до 23 років, якщо вони продовжують навчання або потребують матеріальної допомоги. Якщо після розлучення батьки не можуть досягти взаємної згоди щодо розміру та порядку виплати аліментів, питання буде вирішувати суд.

Розмір аліментів залежить від доходів. Ця виплата утримується з усіх доходів, зокрема зарплати (на основній роботі й за сумісництвом), пенсії, стипендії, допомоги з державного соціального страхування, допомоги в разі тимчасової непрацездатності, допомоги з безробіття.

Сімейний кодекс визначає, яку частку доходів один із батьків повинен сплачувати:

на одну дитину – 1/4 доходу;

на двох дітей – 1/3 доходу;

на трьох і більше дітей – 1/2 доходу.

Законом встановлено, що мінімальний гарантований розмір аліментів не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У 2021 році мінімальний розмір аліментів становить:

Для дітей молодше 6 років:

з 1 січня 2021 року – 960,50 грн;

з 1 липня 2021 року – 1 006,50 грн;

з 1 грудня 2021 року – 1 050 грн.

Для дітей від 6 до 18 років:

з 1 січня 2021 року – 1 197,50 грн;

з 1 липня 2021 року – 1 255 грн;

з 1 грудня 2021 року – 1 309 грн.

Якщо платник аліментів одержує достатній дохід, суд може призначити мінімальний рекомендований розмір аліментів, який становить 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

У 2021 році мінімальний рекомендований розмір аліментів становить:

Для дітей молодше 6 років:

з 1 січня 2021 року – 1 921 грн;

з 1 липня 2021 року – 2 013 грн;

з 1 грудня 2021 року – 2 100 грн.

Для дітей від 6 до 18 років:

з 1 січня 2021 року – 2 395 грн;

з 1 липня 2021 року – 2 510 грн;

з 1 грудня 2021 року – 2 618 грн.

Встановлений і максимальний розмір аліментів – він дорівнює десятикратному розміру прожиткового мінімуму.

Водночас суд може звільнити одного з батьків від сплати аліментів, якщо дохід дитини значно більше, ніж його дохід.