Крок 1. Визначаємо розмір аліментів
В Україні нараховуються виплати на утримання всіх дітей молодше 18 років, а також дітей до 23 років, якщо вони продовжують навчання або потребують матеріальної допомоги. Якщо після розлучення батьки не можуть досягти взаємної згоди щодо розміру та порядку виплати аліментів, питання буде вирішувати суд.
Розмір аліментів залежить від доходів. Ця виплата утримується з усіх доходів, зокрема зарплати (на основній роботі й за сумісництвом), пенсії, стипендії, допомоги з державного соціального страхування, допомоги в разі тимчасової непрацездатності, допомоги з безробіття.
Сімейний кодекс визначає, яку частку доходів один із батьків повинен сплачувати:
- на одну дитину – 1/4 доходу;
- на двох дітей – 1/3 доходу;
- на трьох і більше дітей – 1/2 доходу.
Законом встановлено, що мінімальний гарантований розмір аліментів не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
У 2021 році мінімальний розмір аліментів становить:
Для дітей молодше 6 років:
- з 1 січня 2021 року – 960,50 грн;
- з 1 липня 2021 року – 1 006,50 грн;
- з 1 грудня 2021 року – 1 050 грн.
Для дітей від 6 до 18 років:
- з 1 січня 2021 року – 1 197,50 грн;
- з 1 липня 2021 року – 1 255 грн;
- з 1 грудня 2021 року – 1 309 грн.
Якщо платник аліментів одержує достатній дохід, суд може призначити мінімальний рекомендований розмір аліментів, який становить 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
У 2021 році мінімальний рекомендований розмір аліментів становить:
Для дітей молодше 6 років:
- з 1 січня 2021 року – 1 921 грн;
- з 1 липня 2021 року – 2 013 грн;
- з 1 грудня 2021 року – 2 100 грн.
Для дітей від 6 до 18 років:
- з 1 січня 2021 року – 2 395 грн;
- з 1 липня 2021 року – 2 510 грн;
- з 1 грудня 2021 року – 2 618 грн.
Встановлений і максимальний розмір аліментів – він дорівнює десятикратному розміру прожиткового мінімуму.
Водночас суд може звільнити одного з батьків від сплати аліментів, якщо дохід дитини значно більше, ніж його дохід.
Крок 2. Готуємо необхідні документи
Якщо той із батьків, з ким фактично проживає дитина, не отримує від колишнього чоловіка/дружини матеріальну допомогу на його утримання, він має право подати позов до суду. Для цього необхідно підготувати такі документи:
- паспорт позивача;
- ІПН позивача;
- свідоцтво про народження дитини:
- рішення суду про розірвання шлюбу;
- документ, що підтверджує факт спільного проживання з дитиною.
Щоби підтвердити факт спільного проживання із дитиною, потрібно надати довідку про кількість зареєстрованих осіб у житловому приміщенні. Вона оформляється безкоштовно в Центрах надання адміністративних послуг за місцем реєстрації. Оформлення триває до 10 робочих днів.
Довести факт спільного проживання можна також, надавши рішення суду про розірвання шлюбу, у якому зазначено, з ким має проживати дитина.
Часто виникають труднощі в тимчасово переміщених осіб із зони АТО/ООС та осіб, які фактично проживають із дитиною на одній житловій площі, а прописані на різних (у них немає можливості надати довідку про кількість зареєстрованих осіб у житловому приміщенні).
У цьому разі суд зобов’язаний взяти до уваги довідку переселенця. Можна також звернутися до органів місцевої влади та скласти акт про спільне проживання з дитиною (цей документ повинні підписати двоє сусідів).
Крок 3. Складаємо позовну заяву про стягнення аліментів
Далі необхідно скласти позовну заяву про стягнення аліментів. У ній треба вказати всі вимоги до колишнього чоловіка/дружини і частину доходу, яку відповідач зобов’язаний сплачувати як аліменти.
Зразки таких заяв можна знайти в інтернеті або звернутися до юриста за професійною консультацією.
Крок 4. Розпочинаємо судовий процес
Після подання позову та всіх вищезазначених документів до районного суду за місцем проживання почнеться судовий процес. Судовий збір у таких справах завжди компенсує відповідач, тобто той із батьків, хто повинен сплачувати аліменти.
В українських реаліях судовий розгляд триває від одного до трьох місяців. Під час розгляду справи відповідач може не прийти до суду – у такому разі суддя призначає нове засідання через 14–30 днів.
Після третьої неявки відповідача рішення ухвалять заочно. Суд обов’язково враховує не тільки розмір доходів платника аліментів, але і стан його здоров’я, наявність інших дітей, непрацездатних чоловіка/дружини тощо.
Після винесення рішення у відповідача є 10 днів для подання апеляції. Якщо він цього не зробить, рішення набуде чинності. Позивачу необхідно забрати в канцелярії суду копію рішення суду і виконавчий лист.
Крок 5. Отримуємо аліменти
Відповідно до Сімейного кодексу, розмір аліментів нараховується з моменту подання позовної заяви. Отже, той із батьків, з ким проживає дитина, зможе розраховувати на перший великий транш, у якому будуть виплати за кілька місяців, допоки тривав судовий процес.
Якщо навіть після рішення суду відповідач відмовляється добровільно сплачувати аліменти, треба звернутися до Державної виконавчої служби України за місцем роботи або за місцем проживання платника аліментів. Компетентні органи вживатимуть необхідних заходів.