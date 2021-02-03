На Запорізькій ТЕС унаслідок аварії вимкнулися три блоки – №2, №3 і №4.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

За його словами, місцевим жителям не варто панікувати, а електропостачання житловому фонду відновлено на 100%.

– О 19.30 вимкнувся трансформатор АТ-2 з групою АТ-1,2 дифзахистом. Вибило блок №2, потім блок № 3 – від втрати власних потреб. Причина вимкнення блоку №4 ще з’ясовується, – розповів Орлов.

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Він додав, що загалом причини аварії буде встановлено під час розслідування і аналізу фахівцями.

Водночас Орлов підкреслив, що наразі ситуація повністю стабілізована і під контролем.

– Насамперед хочу запевнити: причин для паніки немає! Жодних евакуацій, про які пишуть нісенітниці в соціальних мережах! Так, сталася аварія, внаслідок якої місто залишилося без світла. Ще раз підкреслюю: Запорізька АЕС працює, як і працювала, жодних позаштатних ситуацій, – зазначив Орлов.

Аварія на Запорізькій ТЕС

3 лютого в Енергодарі сталася аварія на Запорізькій ТЕС. Внаслідок чого місто і ще кілька населених пунктів залишилися без світла.

Проте за 30 хвилин електропостачання почало відновлюватися.