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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Чому в Україні складно провести електронні вибори – пояснення Федорова

Проблема електронних виборів в Україні полягає в ментальності, а не в технології проведення.

Місцеві вибори 2020

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, для електронних виборів потрібна довіра людей цифровій державі.

– Я вважаю, що проблема електронних виборів – не технологічна, а ментальна. Це проблема довіри і ставлення. Якщо ми не зробимо так, щоб люди довіряли цифровій державі, тоді не вийде провести електронні вибори, – розповів він.

Федоров наголосив, якщо швидко запускатимуть державні електронні послуги, а люди будуть впевнені в безпеці, то й у суспільства з’явиться потреба в цьому.

Covid-паспорти

В Україні технічно готові до створення та впровадження Covid-паспортів. Якщо цей документ застосовуватиметься тільки для міжнародних поїздок, то в такому разі в світі можуть створити єдину програму, для якої потрібно передавати цю інформацію з реєстру.

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