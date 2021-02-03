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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Інфраструктура готова: в Україні запрацюють 500 мобільних бригад для Covid-вакцинації

Інфраструктура для організації вакцинації населення від коронавірусу вже підготовлена. Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

вакцина, вакцинація

За його словами, загалом у Україні працюватиме 500 мобільних бригад, які робитимуть щеплення. Перші 50 почнуть роботу вже у лютому в усіх регіонах країни.

Також на початковому етапі розгорнуть 1,5 тис. кабінетів для щеплень та 50 центрів у великих містах.  Загалом повинні працювати понад 4 тис. кабінетів для щеплень по всій країні.

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Крім того, Днес Шмигаль запевнив, що під час вакцинації від коронавірусу, яка стартує в Україні вже в лютому, українцям робитимуть щеплення перевіреними і безпечними препаратами.

Так, у найближчі тижні Україна отримає 117 тис. доз вакцини компанії Pfizer і BioNTech. Передусім їх використають для щеплень лікарям.

Фото: Pexels

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