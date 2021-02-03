Президент України Володимир Зеленський обговорив із представниками уряду концепцію святкування 30-річчя незалежності України.

На думку глави держави, всі заходи 24 серпня мають фокусуватися не лише на історії, а й продемонструвати майбутні напрямки розвитку країни.

– Ми по-особливому згадаємо 80-ту річницю Бабиного Яру, 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Привернемо увагу до 150-річчя Лесі Українки та 25-річчя Конституції України, – пообіцяв Володимир Зеленський.

В Офісі президента розраховують, що на ювілей прибудуть лідери багатьох держав.

23 серпня проведуть саміт Кримська платформа за участі міжнародних партнерів. А 24 серпня відбудеться парад із залученням військової техніки та святковий концерт.

Концерт до Дня незалежності 2020

Святкування 29-ї річниці незалежності не минуло без зауважень. Концерт до Дня незалежності 2020 року Пісенна історія сучасної України розкритикували через підбір виконавців та репертуар.

Українцям не сподобалось, що виступити на головному святі країни запросили дует Время и Стекло, який неодноразово виступав в РФ після анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі, Олега Винника, який набув недоброї слави через участь у російському флешмобі Всем Мир тощо.

Неприємно вразило українців і те, що багато пісень того дня виконували російською мовою.