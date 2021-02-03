Станом на 3 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 330 осіб. Загалом у столиці 129 164 хворих на Covid-19.

За останню добу 15 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 392 летальних випадки. 2 370 людей подолали коронавірус. За весь час пандемї 73 515 осіб одужали від Covid-19.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: