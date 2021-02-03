Коронавірус у Києві: жодна школа та дитсадок не зачинені на карантин

У столиці працюють всі школи і дитячі садочки. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

– Ситуація з навчальним процесом у столиці – контрольована. Нині в Києві працюють усі школи. Жодна не зачинена на карантин, – сказав Віталій Кличко.

Він повідомив, що на дистанційному навчанні перебувають 49 класів у 30 школах столиці.

– Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 111. Також хворіють 94 педагоги, – зазначив мер.

У дитячих садочках міста тимчасово закрита 21 група у 21 садку.

– Жоден садочок не закрили на карантин. Наповненість дітей у садках столиці сьогодні – понад 60 відсотків, – додав Кличко.

Коронавірус у Києві

Станом на 3 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 330 осіб. Загалом у столиці 129 164 хворих на Covid-19.

За останню добу 15 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 392 летальних випадки. 2 370 людей подолали коронавірус. За весь час пандемї 73 515 осіб одужали від Covid-19.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 73, Дніпровському – 70 та Деснянському – 67.