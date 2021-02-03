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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Крок у боротьбі з гібридною агресією РФ: Баканов про санкції проти трьох каналів

Очільник Служби безпеки України Іван Баканов прокоментував рішення щодо введення санкцій проти депутата Тараса Козака та телеканалів, що йому належать. Баканов вважає, що це логічний крок у боротьбі з гібридною агресією Російської Федерації.

Іван Баканов

Голова СБУ підкреслив, що заблоковані телеканали неодноразово порушували законодавство України щодо телевізійного мовлення. За його словами, санкції мають на меті захистити цілісність українських територій, а не обмежити свободу слова.

– Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з’являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України.

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Санкції проти Тараса Козака запровадили 2 січня. Відповідний документ підписав президент України Володимир Зеленський після рішення РНБО.

Відповідно до указу, телеканали, що належать Козаку, повинні припинити мовлення на українських радіочастотних ресурсах. Серед них три медіа – 112 Україна, ZIK та Newsone.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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