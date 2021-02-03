Очільник Служби безпеки України Іван Баканов прокоментував рішення щодо введення санкцій проти депутата Тараса Козака та телеканалів, що йому належать. Баканов вважає, що це логічний крок у боротьбі з гібридною агресією Російської Федерації.

Голова СБУ підкреслив, що заблоковані телеканали неодноразово порушували законодавство України щодо телевізійного мовлення. За його словами, санкції мають на меті захистити цілісність українських територій, а не обмежити свободу слова.

– Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з’являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України.

Санкції проти Тараса Козака запровадили 2 січня. Відповідний документ підписав президент України Володимир Зеленський після рішення РНБО.

Відповідно до указу, телеканали, що належать Козаку, повинні припинити мовлення на українських радіочастотних ресурсах. Серед них три медіа – 112 Україна, ZIK та Newsone.