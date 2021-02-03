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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

МОЗ підвищує тарифи для лікування онкохворих

Із квітня 2021 року Міністерство охорони здоров’я підвищить тарифи для діагностики та лікування онкологічних захворювань і розмежує їх для дорослих пацієнтів та дітей окремо.

рак

Тариф для діагностики та хіміотерапевтичного лікування становитиме:

  • для дорослих – 25 тис. грн на одного пацієнта,
  • для дітей – 91 тис. грн на одного пацієнта.

Тариф для діагностики та лікування онкогематологічних захворювань буде таким:

  • для дорослих – 45 тис. грн на одного пацієнта,
  • для дітей – 164 тис. грн на одного пацієнта.
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Тариф на променеву терапію становитиме від 43 до 52 тис. грн на одного пацієнта (залежатиме від наявності в закладі лінійних прискорювачів).

– Також додали нові позиції до номенклатури лікарських засобів, які закуповуються централізовано. Для лікування дорослих закуповуватимуться дев’ять нових позицій ліків та препаратів, для лікування дітей – шість, – зазначила під час перс-конференції заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

Шаталова

Нові препарати для лікування раку

У січні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про закупівлю нових препаратів для лікування раку.

Чиновники взяли до відома близько 30 пропозицій від провідних українських онкологів і державних медичних експертів. До переліку з 67 ліків ми додали дев’ять нових позицій.

Ці препарати застосовуватимуть для лікування раку молочної залози, раку крові, мієломи, пухлини головного мозку.

Фото: Depositphotos

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