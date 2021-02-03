Понад 60% закладів для літніх людей в Україні працюють незаконно – Мінрегіон

Під час перевірки будинків для літніх людей в Україні було виявлено, що більша частина з них працюють неофіційно. Наразі Міністерство розвитку громад і територій проінспектувало 1 205 соціальних установ.

Серед перевірених об’єктів – будинки для алко- та наркозалежних, притулки для літніх людей та осіб з інвалідністю. Виявилося, що понад 60% будинків для літніх (335 з 538) працюють незаконно – у них немає відповідної реєстрації.

Крім того, було зафіксовано низку порушень щодо дотримання правил пожежної безпеки. Мінрегіон продовжить перевіряти решту соціальних об’єктів.

Чому в Україні перевіряють будинки для літніх людей

Масова перевірка соціальних закладів розпочалася після пожежі у Харкові. Інцидент трапився у будинку літніх людей – 16 осіб померли. Виявилося, що об’єкт працював незаконно.

Після цього в Україні ініціювали перевірку таких закладів, щоб запобігти виникненню подібних ситуацій.

Джерело: Міністерство розвитку громад і територій